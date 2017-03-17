“Evet” için daha neler yapabilirler?

Hiç şüpheniz olmasın, referandumda “evet” çıksın diye, kimsenin aklına gelmeyen daha bir sürü sürpriz yapabilirler…

“Bu da nereden çıktı?” diye şaşırırsınız…

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Bir sabah kalkarsınız ki Süleyman Şah yerine gitmiş…

Gide-gele yolu zaten biliyor…

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Her seçim öncesi olduğu gibi Türkiye'ye 200 sene yetecek petrol rezervi bulunabilir, zenginleşeceğiz demektir…

Manşeti okuyan “Ucuz benzin” haberine sevinip verir tabii ki…

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Minarelerden “Evet” selası okunabilir…

Diyanet bir “Evet” iki umre yerine geçer fetvası verebilir…

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Yunanistan'ın işgal ettiği Keçi Adası'na karşılık, biz de Eşek Adası'na çıkabiliriz, Genelkurmay Başkanı ve komutanlar gidip baktılar, bence çıkacak adayı aradılar…

Çok güzel olur…

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PKK Kandil'i boşalttı…

Gidip bayrak dikilir…

Manşettir…

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Değerli devlet adamlarımıza yönelik suikastçı yakalanır…

İtiraf eder…

Çarşafı alan “Ölmeye geldik”

diye koşar…

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Aile Bakanı bu kez Viyana'da “Kader kurbanı Fatmacık” rolünde kaybolabilir…

Saray'dan arayan telefondaki ses “Bu alçaklığı yapanlar üçüncü havaalanını istemeyenlerdir…

Hak yolunda milletimiz ile adeta

el ele, hep birlikte yürüyeceğiz… Bu yapılan zulme kahrolsun

kara kader diyoruz…” der…

Fatmacık iç çeker…

Numan Kurtulmuş'un gözleri görmüyordur…

Fatmacık, “hayır”cı kötü adamlarla mücadele ettikten sonra çocukları olmayan bir aileye satılırken kurtarılabilir…

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Melih Gökçek “Bakın ben size açıkça söylüyorum, duyum aldım, hayır çıkarsa darbe için tankların içinde hazır bekliyorlar” tweet'i attıktan sonra…

Yeni bir tweet atar:

“Geliyorlar….”

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Şimdi siz de aklınıza gelen muhtemel yapacaklarını yazın bir kenara…

“Öyle saçma şey olmaz” demeyin…

Yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır…

Birisi tutar…