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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

Taksi…

14 Mart 2017
Yazarlar
14szt02_ist

Bu adam; İsmet Paşa…
Bu devleti kuranlardan; ikinci adam…
Bir kahraman…
Çok partili yaşamın önünü açtıktan, demokrasiyi işlettikten sonra, 1957'de Meclis'e taksiyle gelişinin resmi…
Taksiciye ücretini verirken, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafı bu…

*

11 özel uçak var altınızda…
15 helikopter…
1500 Mercedes…

*

Taksiyle TBMM'ye gelen adam, sizi kovan dünyayı dize getirirken… Size düğün salonu vermeyip, bakanlarınızı sınır dışı ediyorlar…
O taksinin parasını cebinden verirken, siz milletin parası ile alınmış uçak altınızda “evet” propagandası yapmaya gidiyorsunuz…
Onun laik cumhuriyetini yıkmak için…

*

Bu yüzden itibarınız sıfır…

*

Neye binersen bin…
İndiğin yer önemlidir…

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Bekir Coşkun
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