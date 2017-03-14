Bu adam; İsmet Paşa…

Bu devleti kuranlardan; ikinci adam…

Bir kahraman…

Çok partili yaşamın önünü açtıktan, demokrasiyi işlettikten sonra, 1957'de Meclis'e taksiyle gelişinin resmi…

Taksiciye ücretini verirken, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafı bu…

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11 özel uçak var altınızda…

15 helikopter…

1500 Mercedes…

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Taksiyle TBMM'ye gelen adam, sizi kovan dünyayı dize getirirken… Size düğün salonu vermeyip, bakanlarınızı sınır dışı ediyorlar…

O taksinin parasını cebinden verirken, siz milletin parası ile alınmış uçak altınızda “evet” propagandası yapmaya gidiyorsunuz…

Onun laik cumhuriyetini yıkmak için…

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Bu yüzden itibarınız sıfır…

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Neye binersen bin…

İndiğin yer önemlidir…