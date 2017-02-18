Evlendirme rezaleti Meclis’te!

Sevgili okurlarım, burada ısrarla bir konuyu yazıyorum, kamuoyu, RTÜK ve iktidar partisinin dikkatini çekiyorum.

Adına “Evlendirme programı” denilen kepazelikler sürüp gidiyor. RTÜK bunlara zaman zaman para cezaları kesiyor ama kim takar!

Üç programda üç sunucu kadın var. Seda, Esra ve Zuhal. Bunların günlük kazançları 60 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. Böyle bir kazanca Türkiye'de Rahmi Koç, dünyada ise ünlü futbolcular Ronaldo, Messi bile sahip değil.

Tezgah yandaş kanallarda güzelce kurulmuş, istediğiniz kadar para cezası kesin, hiçbiri umursamıyor bile!

* * *

Kendileri ve ekipleri tarafından önceden hazırlanan senaryoları, kimin kime aşık olması gerektiği (!) masallarını önceden ayarlayıp milleti kandırıyorlar.

Evlenme vaatleriyle programa katılan saf vatandaşlarla alay ediliyor, özel yaşamlarına giriliyor, karşılıklı hakaretler havada uçuşuyor.

Güya canlı yayın (!) ama hakaret ve küfürler bipleniyor!

İş bazen yumruklaşmaya kadar varıyor.

* * *

Bazı saf ve iyi niyetli katılımcılar resmen kandırılıyor, profesyonel katılımcılar ise maaşa bağlanıyor.

Şimdi bu programlarda son moda roman (çingene) kızlarına göbek attırmak, bazı pavyon şarkıcılarına arabesk söyletmek, Rusya, İran, Asya ve Afrika ülkelerinden gelenlere evlendirme oyunu oynatmak!

Burada bir parantez açayım. Sözünü ettiğim programlar Show, atv ve Star'da yayınlanıyor. Bir de Kanal-D varmış ama saatleri denk gelmediği için oradaki rezaletleri izlemem ne yazık ki mümkün olmuyor!..

Yani işin Türkçesi, bütün bu kanalların tamamı yandaş. İktidarın kanalları.

Dolayısıyla kimse bir şey yapamıyor. Normal bir ortamda olsak RTÜK bu utanç verici düzmece programları iki dakikada sonlandırır ama gelin görün ki bunlar iktidardan torpilli.

* * *

Bunların sağdan soldan, başka bir deyişle sokaktan topladığı kimselerin bütün amacı orada suratlarını göstermek ve tanınmak. Çoğu işsiz güçsüz takımından, kendilerini mahalle bakkalı ve komşuları dışında tanıyan hiç kimse yokken, bir anda ünlü (!) olup tanınmak!..

Ve bu yolla dizilerde veya yarışma programlarında kendilerine bir yer kapmak.

Bazıları iki yıldır orada oturup güya evlenmeyi bekliyor. Tamamen yalan.

Yalancıktan ağlama numaraları yapılıyor, feryatlar arşa yükseliyor, mahalle kavgaları başlatılıyor. Sunucuların bütün amacı da zaten bu!

Kavga çıkarıp, hakaretler ettirip programa reyting kazandırmak.

İşin bir başka yüz kızartıcı boyutu daha var.

Adaylar ve onlara talip olanlar programda tanışıyor ve sonra aralarında yatak ilişkileri başlıyor.

Evlenmek ya da evlendirmek var mı diye sorarsanız her rezalet var ama bir tek o yok!

* * *

Bildiğimiz kadarıyla evlilik kutsal bir kavram. Bu kavram her programda pestil gibi çiğneniyor, para pazarlıkları yapılıyor, aile mahremiyeti ve bütün ahlâk değerleri bu sunucu kadınlar para kazanacak diye göz göre göre yok ediliyor.

Başımızda güya “Muhafazakâr (!)” bir iktidar… En azından aile kavramına değer vermesi ve bu programlara bir el atması gerekir.

Bu evlendirme programları konusu birkaç gün önce Meclis kürsüsünde tartışıldı.

MHP bir araştırma önergesi vermiş, bu rezillikler konusunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istemişti.

Her partinin temsilcileri kürsüde konuştu. CHP, MHP ve HDP olumlu oy verdi…

AKP ise olumsuz!

Nedenini şöyle açıkladılar:

“Komisyon kurulmasına karşı değiliz ama ülkenin şu andaki yoğun gündemi nedeniyle olumsuz oy kullanıyoruz!”

Ne demekse… Yani “Bunlar yandaş kanallardır, onlara yaptırım uygulamak siyaseten işimize gelmiyor” diyemediler, gerçeği söyleyemediler.

AKP'nin gölgesine sığınan bu yüz karası programları ve günlük kazancı 60 ile 100 bin lira arası olan sunucu kadınları bundan sonra da “Muhafazakâr (!)” iktidarın destek ve sponsorluğu ile izlemeyi sürdüreceksiniz.

İyi yayınlar, iyi seyirler!

TRT ve AA

Perşembe gecesi Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımıyla kupa maçı oynayacaktı. Maç Rusya'da… Akşam saatlerinde devletin yayın organı olan TRT'nin internet sitesine baktım, aynen şu haber var:

“Krasnodar-Fenerbahçe maçı bugün TRT'den canlı yayınlanacak. Rus temsilcisi Krasnodar'ın Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına konuk olacağı maç 16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 19'dan itibaren canlı olarak TRT-1 ekranında şifresiz yayınlanacak.”

Koskoca TRT maçın yerini şaşırmış!

Bu yanlışı bir özel yayın kuruluşu yapsa, haberi yazan o muhabir ve yayın sorumlusu ya uyarılır, ya da işten atılır… Hiç değilse özür dilenir.

* * *

Ve devletin Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan Yıllık 2016 isimli 2016 yılı albümü…

Geçen yılın özetinde Sümeyye'nin düğünü var, çok önemli! Bol bol iktidar propagandası var, daha da önemlisi Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde protesto edildiği bile fotoğraflı olarak var!..

Ancak gelin görün ki albümde Atatürk'le ilgili bir cümle bile yok.

29 Ekim dahil ulusal bayramlar yok.

10 Kasım yok.

AA'da aynen TRT gibi devlet kuruluşu. Her ikisi de tarafsız olmak zorunda.

Ama gelin görün ki particilik ve ciddiyetsizlik genlerine girmiş, yazıklar olsun.