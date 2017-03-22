“Evet” ile güç bende artık!

Yaklaşık dört yıl önce Başbakan Erdoğan öfkeyle haykırıyordu; “Faiz lobisine karşıyım!”… Bunu söylediği tarihte politika faizleri yüzde 4.5 seviyelerindeydi…

Cumhurbaşkanı olduğunda çizgisini korudu, karşı olmaya devam etti.

Kasım ayında bankalara, “faizi makul seviyelere çekin” çağrısı yaptı.

Aralıkta “Ne olursa olsun faiz oranlarını bir defa düşürmek gerekiyor” dedi.

Yeni yıla girdik, “Başta kamu bankaları olarak faiz düşürün” çıkışıyla sözüm hepinize tadında ayar verdi.

Şubat ayında, “Ülkemin faiz politikasından şikâyetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır” dedi demesine ama kimden şikâyet ettiğini ben anlamadım.

Peki, ne oldu? Politika faizi yüzde 8'e çıktı. Yalan tabii, öyle bir faiz yok!

İşin sonunda FETÖ'cü ilan edilmek var. Bağımsız Merkez Bankası korkudan örtülü faiz artırımlarına başladı. Politika faizine dokunmadı ama para isteyene “Geç Likidite Penceresini” gösterdi.

Orada faiz kaç? Altı ay kadar önce 7.75 idi, geçen hafta 11.50'ye çıktı. Soran olursa, faizler artmadı ama oranlar yükseldi! Dile kolay yüzde 3.75 oranında faizler artırıldı. Bu kadar arttı, dolarda tık yok. Düşmüyor da düşmüyor.

Demek ki neymiş? Lafla peynir gemisi yürümezmiş. Düş demekle düşmezmiş. Ekonomiyi doğru dürüst yönetmek gerekirmiş.

Şimdi Erdoğan, tek adam olmak istiyor. Yani “faizler düşürülmesi gerek!” falan demeyecek, “faizleri yüzde 3'e düşürdüm” diyecek! Diyebilir mi? Der! Kim karşı çıkacak ki? Koskoca Başkan!

Ne olur? Bankalar kredileri dondurur. Lakin emir geldi kredi verecekler. O zaman ya batacaklar ya kapatıp gidecekler.

Esas eğlence sonrasında başlayacak. Dolar artık 10'da mı durur, 15'e mi gider… Bilinmez!

Hâlbuki gidemez! “Doları 2 liraya düşürdüm!” der. Düşürebilir mi? Tek adam! Düşürür ama kimse o fiyattan satmaz. Karaborsada 20 liraya kapanın elinde kalır. Yakalanan tutuklanır.

Kim sesini çıkaracak? TÜSİAD mı? Hop, kapattım. Şu işadamı mı? Şirketini kayyuma devrettim. Bu internet sitesi mi? Yasakladım. Hak? Hukuk? Hepsini zaten ben atadım. Meclis? Çoğunluk benim adamlarım.

Olabilirliği var mı? Neden olmasın? İhtimal dâhilinde… Hani yurtdışına para kaçıyor falan diyorlar ya… Siz onu bir de “evet” çıkarsa görün.