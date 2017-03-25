“Dünya 5'ten büyüktür” cümlesi bence de doğru bir anlatımdı. Tayyip Erdoğan, bu anlatımın bulucusu oldu. “5” dediği, biliyorsunuz, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ülkeleridir. 5 ülke, dünya babalarının tapulu malıymış gibi hareket ediyorlar. Şimdi bugün; anlatımı sahibinden ödünç alıp “Türkiye, Tayyip Erdoğan'dan büyüktür” diye haykırmanın zamanıdır.

Türkiye!

1 kişinin egosundan büyüktür.

Türkiye!

1 kişinin kibrinden büyüktür.

Türkiye!

1 kişinin ihtirasından büyüktür.

Türkiye!

1 kişinin tek aklından büyüktür.

* * *

Bu 1 kişi, halktan yüzde 52 oy alarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olabilir. Her koşulda Türkiye, Tayyip Erdoğan'ın götürüp duvara çarparak “tamiri çok zaman alacak” hurdaya çevireceği bir Afrika ya da Ortadoğu ülkesi değildir.

Tarihte yaşadık.

Kenan Evren vardı.

Darbe yapmıştı.

Kendini dev aynasında “Tek adam” görüyordu. O da Türkiye'yi babasının malı sayar havalara girmiş, “demokrasiden-hukuktan- özgürlüklere saygı göstermekten uzaklaşıyorsun” diye eleştiren AB'ye karşı “dış güçler-bizi kıskanıyor- gelişmemizi istemiyor…” söylemleriyle bir dış düşman keşfetmişti(!) Türkiye'yi NATO'dan atmayı planladılar. Avrupa Konseyi'nden dışlamak istediler.

Türkiye, Evren'den büyüktü.

Anladılar, vazgeçtiler.

Ordu da kışlasına çekildi.

Evren anayasa yazdırmış.

Meclis'ten geçirmiş.

Halka oylatmış.

Yüzde 92 destek almıştı.

Fakat Türkiye, Evren değildi.

* * *

Aynı batı bugün Tayyip Erdoğan'ın keskin diline kızıp Türkiye'yi dışlama noktasına geldi. Aynı batı (AB ve ABD, Çin, Rusya, Japonya hepsi batıdır) iktidara geldiğinde demokrasi, hukuk, eşitlik, çözüm süreci türünden hoşuna gidecek laflar ettiği için Tayyip Erdoğan'ı 14 yıl desteklemişti.

Şimdi eleştiriyor.

Türkiye'yi eleştirmiyor.

Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor

Yakın dostu sayılan Alman Cumhurbaşkanı Steinmeler, önceki gün Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı ve “…tüm kazanılanların kısa zamanda kaybedileceği endişesi taşıyoruz… Başkalarıyla birlikte inşa ettiğiniz her şeyi tehlikeye atmayın…” uyarısında bulundu.

Türkiye büyük ülke.

Önemi büyük ülke.

Fakat Tayyip Erdoğan için “kişisel anayasa hazırlayacak kadar” dar görüşlü düşünen bir ülke durumuna getirildi. Tayyip Erdoğan, tıpkı Kenan Evren'in yaptığı gibi, kendisine yapılan eleştirileri Türkiye'ye yapılmış göstererek halkı “milliyetçi galeyana” getirme stratejisi izliyor.

* * *

Türkiye yalnızlaştı.

AB'den koptu kopacak.

Batıdan tek dostu kalmadı.

Rusya ile ABD bir oldu.

Türkiye'ye karşı birleşti.

Kıytırık FETÖ lobisi NATO üyesi olduğumuz Norveç'i etkileyip “darbeci subaylara sığınma” alabiliyor, koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti, dışişleri Norveç'i “darbecileri vermeye” ikna edemiyor.

Türkiye, Tayyip Erdoğan değil.

Türkiye, Tayyip'ten büyük.

HAYIR demek için 60 neden (38)

Tarikat şeyhleri “evet” çekti!

Geçen gün iktidar partisinin Diyarbakır İl Örgütü, valilik binasına “Her ‘Evet' Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır” yazılı afiş astı. Dün de İsmailağa Cemaati açıklama yaptı ve “Türkiye'nin Batı tarafından saldırı altında olduğu” ifade edilerek “Başkanlık referandumuna “Evet” diyeceğini ilan etti. Tarikatlar ve cemaatler, özünde “dini temel alan” örgütlenmeler. Liderleri, “Tek adam” esasına dayalı bir sistemle başa geliyorlar ve ölünceye kadar orada kalıyorlar. Türkiye'nin 200 yıllık modernleşmesine “laikliğe geçildi” diye karşılar. Tarikatlar, anayasa oylamasını, şeriatçı düzene geri dönüşün önemli adımı sayıyor olabilirler.