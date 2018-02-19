Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonla görüştüğü açıklandı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki liderin teröre karşı ortak hareket etme kararı konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede Afrin ve İdlib’in gündeme geldiği kaydedildi.

Reuters’ın aktardığı son dakika haberinde ise iki liderin teröre karşı birlikte hareket etme kararı konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.