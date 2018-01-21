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Son dakika haberi… Reuters: Kilis’te patlama

Reuters'ın bölgedeki görgü tanıklarına dayandırdığı son dakika haberinde, Kilis'in Suriye'den gelen bir bombanın hedefi olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
20:1521 Ocak 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Reuters: Kilis’te patlama
Reuters'ın bölgedeki görgü tanıklarına dayandırdığı son dakika haberinde, Kilis'in Suriye'den gelen bir bombanın hedefi olduğu belirtildi.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları Suriye’den gelen bir roketin Kilis’e düştüğünü ifade etti.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haberde, bugün içerisinde Suriye’den 5. roketin düştüğü belirtildi. Görgü tanıklarına dayandırılan haberde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Kilis’teki Ahmet Rasim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya Afrin tarafından atılan bir roketin isabet ettiği kaydedildi. Ekrem Çetin Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evin çatısına isabet eden roketin patlamasıyla evde ve çevrede hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

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KİLİS’E DÜŞEN ROKET SAYISI 4’E YÜKSELDİ, 2’Sİ SURİYELİ 7 YARALI

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 3 roket mermisi daha Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki evlere isabet etti. Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen toplam 3 roket mermisinin, aralıklarla düşüp, patlamasıyla 4 evde hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerlerinde önlem alıp, inceleme yaptı.

Kilis’e düşen roket mermisi sayısı toplamda 4’e ulaşırken, Vali Mehmet Tekinarslan, 2’si Suriyeli 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Tekinarslan, “Hepimize geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumu iyi” dedi.

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Son güncelleme: 21:4621.01.2018
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