Rusya’nın votkası Rusya’ya döndü

Rus devlet votkası Stolichnaya’nın isim hakkı Sovyetler Birliği adına tekrar tescillendi.

Rusya'nın devlet votkası Stolichnaya'nın isim hakkı Sovyetler Birliği adına tekrar tescillendi. Russia Today'in haberine göre Sovyetler Birliği sonrası yaşanan özelleştirme döneminde Stolichnaya'nın isim hakkı çeşitli yabancı şirketler tarafından kendi ismine tescillenmişti.

15 SENEDİR LÜKSEMBURG’DAYDI

1938 yılında Sovyetler Birliği'nde piyasaya sunulan votka, 1971 yılında ABD'de satışa sunuldu. Soyuzplodoimport isimli Rus devlet şirketine ait olan Stolichnaya'nın isim hakkı son 15 senedir Lüksemburg'da kurulu bir şirketin üzerinde gözüküyordu. Hollanda'daki tahkim mahkemesi isim hakkını tekrar Ruslara verdi.

1997 yılında Stolichnaya Rus milyarder Yuri Shefler'in SPI isimli şirketine 285 bin dolara (gayet kelepir) satılmıştı. Shefler'in avukatı Joris van Manen, “15 yıllık kısıtlamalardan sonra Rusya'nın kültür mirası Rusya'da kaldı” diye konuştu. SPI'ın 170'in üzerinde ülkede 380 ürünle hizmet veriyor.