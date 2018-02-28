Sağlık hizmetinde yabancıya KDV yok

Yeni KDV düzenlemesine göre yabancılar Türkiye'de aldıkları sağlık hizmetleri karşılığında KDV ödemeyecek. Değişikliğin amacı olarak 'sağlık turizminin canlandırılması' gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ise herhangi bir değişiklik yok. Olduğunuz muayene ve ameliyatlar için KDV ödemeye devam edeceksiniz.

33 yıldır uygulanan KDV kanununda değişiklik yapılıyor. Söz konusu tasarı Meclis’e gönderildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal dün yaptığı yazılı açıklama ile KDV düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

YABANCI KDV ÖDEMEYECEK

Söz konusu düzenlemede en dikkat çeken detaylardan biri de, sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor olması. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olmaya devam edecek.

KDV düzenlemesinde yabancılara sağlık hizmetlerindeki KDV muafiyeti şöyle yer aldı: Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olmaya devam edecek.

Örneğin bir Alman vatandaşı kalp ameliyatı olmak için Türkiye’yi tercih ettiği zaman aldığı hizmet karşılığında KDV ödemeyecek. Saç ektirmeye gelen Arap turist vergi ödemeye devam edecek.