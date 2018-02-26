AKP’li Belediyeler borç rekoru kırdı

İller Bankası, borcu olan belediyelerin listesini açıkladı. İlk 5 sırada AKP’li belediyeler var. En çok kredi borcu 1 milyar 73 milyon lira ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Belediyeler borç içinde!.. İller Bankası, belediyelerin kredi borçlarının miktarını açıkladı. İLBANK'a kredi borcu en yüksek 5 büyükşehir belediyesi AKP'li çıktı. Listenin başında ise Bursa var. ‘Metal yorgunluğu' kapsamında istifa eden Recep Altepe'nin yıllarca başkanlığını yaptığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu, 1 milyar 73 milyon TL.

4 MİLYAR BORÇ

Bursa'nın ardından ise AKP'li Fatma Şahin'in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geliyor. Gaziantep'in borcu. 821 milyon TL. AKP'li Zeki Toçoğlu'nun başkanı olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 805 milyon, Tahir Akyürek'in başkanı olduğu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 699 milyon, Menderes Türel'in başkanı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ise 614 milyon lira kredi borcu olduğu belirlendi. AKP'li 5 belediyenin İLBANK'a toplam kredi borcu 4 milyar 12 milyon lira olarak kayda girdi.

EN DÜŞÜK İLLER

İller Bankası verilerine göre kredi borçları en düşük 5 il arasında; Uşak (26 milyon lira), Muş (21 milyon lira), Tunceli (16 milyon lira), Artvin (15 milyon lira) ile Iğdır Belediyesi (15 milyon lira) yer aldı.

Türkiye'de 81 il belediyesinin kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek için İller Bankası'ndan 2016 yılı içerisinde 15 milyar 42 milyon lira kredi kullandığı anlaşıldı.