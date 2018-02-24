Atama bekleyen öğretmen fabrikada can verdi

Sosyal bilgiler öğretmeniydi. Atanamadı, fabrikada çalışmaya başladı. 25 gün önce işe başlatan 26 yaşındaki Hasan Songur Manisa'da çalıştığı fabrikada kontrol etmek istediği plastik enjeksiyon makinesinde sıkışarak can verdi. Hasan Songur, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu Hasan Songur, atanamayınca, kardeşi İbrahim Songur ile birlikte 25 gün önce fabrikada çalışmaya başladı. Hasan Songur, fabrikanın gece vardiyasında, bozuk olan 400 tonluk plastik enjeksiyon makinesini çalıştırmaya denedi. Hasan Songur, sorunun kaynağını bulmaya çalışırken, makine aniden çalıştı. Hasan Songur’un vücudunun üst kısmı, makine içindeki preste vücudunun üst kısmı sıkıştı.

Kadının işçilerden birinin çığlıkları üzerine kardeşi İbrahim Songur, koşarak olay yerine geldi. Ağabeyini kanlar içinde bulan İbrahim Songur, sinir krizi geçirdi. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Songur’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından Hasan Songur’un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otopsinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Hasan Songur için Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi’ndeki Sarabat Camii’nde öğlende tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Songur, Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Songur çifti, 4 çocuklarından birini yitirmenin acısını yaşadı.

İŞE 25 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Yaşamını yitiren Hasan Songur’un henüz 25 gün önce, kardeşi İbrahim Songur’un da 15 gün önce işe başladığı belirtildi. Hasan Songur’un daha önce bir süre ücretli öğretmenlik yaptığı belirtildi. Hasan Songur’un, yeni aldığı cep telefonunun parasını ödeyebilmek için fabrikada çalışmaya başladığı ifade edildi.

Olaya tanık olan kardeşi İbrahim Songur’un da 15 gün önce aynı fabrikada işe başladığı ifade edildi. Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Hasan Songur’un üniversite yıllarından bu yana dans tutkunu olduğu öğrenilirken, sosyal medyada paylaştığı dans videoları da dikkat çekti. DHA