Bakanın eşinin şoförü, bakana danışman oldu

CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın atamalarını Meclis’e taşıdı.

Gaytancıoğlu, daha önce Şanlıurfalı emlakçı ve manifaturacı iki hemşehrisini yönetim kurulu üyesi olarak atayan Fakıbaba'nın, eşinin şoförünü de danışman olarak atadığını iddia etti.

Gaytancıoğlu, Recep Koyuncu'nun önce özel kalem kadrosuna alındığını, sonra da “Şanlıurfa'daki işleri takiple görevli danışman” yapıldığını savundu. CHP'li vekil, Fakıbaba'ya “Bu makamları keyfi kullanmak sizi hiç mi rahatsız etmiyor?” diye sordu. Bakanlık yetkilileri ise Koyuncu'nun danışman olduğunu, ancak şoförlük yapmadığını belirtti.