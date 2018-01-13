Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul il kongresinde konuştu: 21. yüzyılda kendini yakan adam…

Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu'nun yarıştığı CHP il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. TBMM önünde yaşanan olaya değinen Kılıçdaroğlu, "Dün TBMM'de bir kişi üzerine gazyağı döktü ve kendisini ateşe verdi. Niye? Geçinemiyor. 21. yüzyıl Türkiyesinden bahsediyoruz. Size büyümenin yüzde 11 olduğu Türkiye'den söz ediyoruz. Gazetelere baktım. 1 sayfada bile yer almadı. Neden? Korkudan, baskıdan. Bunu yaparsak saraydaki zat üzülür mü. O işçi kardeşime söyleyeyim. Neden meclise geldin. Zaten meclisin fonksiyonu büyük ölçüde bitti. Git sarayın önünde yaksana kendini. Belki alevini görür ve şöyle yorum yapar; Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Kongresi bugün Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılıyor. Saat 10:00'da başlayan Kongre'de iki aday yarışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu kongrede yaptığı konuşmada tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’na değindi. Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu kongrede bir eksiğimiz var. Hapishanede bir milletvekili arkadaşımız var. Bir esir, bir tutsak var. Hiçbir suçu olmamasına rağmen hapishanede olması hukuk sistemin bir ayıbıdır ve hukukun siyasallaşmasıdır. Gönlümüzde yatan bu milletin oyuyla seçilmiş milletvekillerin hapiste değil parlamentoda görev yapması gerekir. Halk onun için Ankara’ya gönderdi. Biz yürürken o hapishanede kitap yazıyordu. Ben yatarken siz yürürken diyordu. Evet o yatarken biz yürürken kalbimiz aynı duygularla çarpıyordu. Türkiye’nin geleceği için ülkemizin onuru için demokrasi için hep birlikte mücadele ettik. Bütün çıkarlar Türkiye’nin görkemli bir devlet olması içindir. Türkiye için mücadele ediyoruz. Halkımız bunu bilmeli. Ağzımızdan bir söz, eleştiri, övgü çıkıyorsa tek bir nedeni var. Türkiye’yi büyütmek ve yüceltmek. Türkiye’yi uluslararası alanda saygın bir devlet haline getirmektir. Bu bağlamda Enis Berberoğlu başta olmak üzere hiçbir milletvekilimizin hapiste olmasını istemiyoruz. Onları hapishaneye koyan yargı sistemini de kınıyoruz” dedi.

” İSTANBUL’U, İSTANBUL’A İHANET EDENLERE BIRAKMAYACAĞIZ”

“Herkes özellikle İstanbullu kardeşlerim şunu çok iyi bilsinler” diyen Kılıçdaroğlu, “2019 geliyor. Referandumda hangi sonucu elde ettiysek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde daha büyük çoğunlukla aynı sonucu elde edeceğiz. İstanbul’u, İstanbul’a ihanet edenlere bırakmayacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Enişteleri oğulları gittiler Man adasında şirket kurdular ve Türkiye’de vergi vermemek için her türlü dümeni çevirdiler. Bunu da her yere söyleyin. Ev kadınına söyleyin. Musluğu açarken 5 çeşit vergi ödüyorsun. Beyefendi Man adasına dolarlar gider vergi ödememek için .O nedenle bunlar milli değil. Gayri milli bir iktidar. Kendi ülkesinde vergi vermemek için şirket kuranlar milli de olamazlar yerli de olmaz. Onlar gayri millidir” şeklinde konuştu.

“BÖYLE BİR EĞİTİM SİSTEMİ Mİ OLUR?”

“Eğitim öğretim tamamen iflas etmiş durumda” diyen Kılıçdaroğlu, “Hiçbir anne ve baba hangi partili olursa olsun eğitim sisteminden memnun değil. Kendi çocuklarını kobay olarak kullanan ülke Türkiye devleti ve hükümeti. Sabah kalkıyorsunuz eğitim sistemi değişmiş. Tabelalar değişmiş. Böyle bir eğitim sistemi mi olur? Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız o ülkeyi işgal etmenize, ambargoya gerek yok. O ülkenin eğitim sistemini bozmaktır. Bu hükümetin yaptığı da budur. Başka bir amaçları yok. O yüzden biz bu düzeni değiştireceğiz derken eğitim düzenini de değiştireceğiz. Herkes severek ve isteyerek çocuğunu istediği okula gönderecek. Hiçbir zaman taşımalı eğitim yapmayacağız. Nerede bir çocuk varsa yanında öğretmeni olacak” dedi.

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“ZATEN MECLİSİN FONKSİYONU BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ”

TBMM önünde yaşanan olaya da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “Dün TBMM’de bir kişi üzerine gazyağı döktü ve kendisini ateşe verdi. Niye? Geçinemiyor. 21. yüzyıl Türkiyesinden bahsediyoruz. Size büyümenin yüzde 11 olduğu Türkiye’den söz ediyoruz. Gazetelere baktım. 1 sayfada bile yer almadı. Neden? Korkudan, baskıdan. Bunu yaparsak saraydaki zat üzülür mü. O işçi kardeşime söyleyeyim. Neden meclise geldin. Zaten meclisin fonksiyonu büyük ölçüde bitti. Git sarayın önünde yaksana kendini. Belki alevini görür ve şöyle yorum yapar; Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi” şeklinde konuştu.

“BUNLAR KENDİ TARİHİNE İHANET ETTİ”

Dış politikayla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu,” Ege adaları dolayısıyla dünya kadar soru sordum. Bu adalar bizim mi Yunanistan’ın mı? Benim ağzımdan çıkan herşeye laf yetişirir. Bu soruya gelince dut yemiş bülbül gibi Tık yok. Ya arkadaş bu adalar kimin? 4 mil uzakta Keçi Adası var. Bize mi ait? Çipras gitti. Ziyaret etti. Yunan bayrağı var. Dışişleri açıklıyor. Bizim zamanımızda hiçbir yer teslim edilmedi diye. Ben senin zamanından nelerin nerelere teslim edildiğini çok iyi biliyorum. Senin zamanında Süleyman Şah Türbesini kendi topraklarından kaçırmadın mı? Bir de biz Osmanlıcıyız diyor. Süleyman Şah türbesini kaçıran adamdan Osmanlıcı mı olur? Tarihimize saygılıyız. Görkemli bir tarihimiz var. Orta Asya’dan gelip Balkanlara uzanan bir tarihimiz var. Ama bu saygı birilerinin dillerine pelesenk olmamalı. Bu saygı tarihe ihanet noktasına taşınmamalı. Bunlar kendi tarihine ihanet etti, Süleyman Şah türbesini kaçırarak. Ben size söz veriyorum. 2019’da Süleyman Şah Türbesini aynı yere götüreceğiz ve Türk bayrağını oraya dikeceğiz” diye konuştu.

“NE DEMEK 3. DERECEDE RİSKLİ ÜLKE?”

CHP’nin dış politikasını anlatan Kılıçdaroğlu, “CHP gelirse dış politikada ne yapar? 180 derece değişiklik yapar. Yurtta barış dünyada barış. Herkesle barış içinde yaşayacak.Niye kavga edelim. Kavganın yararı varsa edelim? Ama yok. Hepimiz zarar görüyoruz. Bunu söyleyen kişinin hayatı savaş meydanlarında geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk boşuna mı dedi. Savaşın bütün acımasızlığını gördü. Ama barıştan yana. Ama müttefik ilişkilerinde son derece dikkatli olmalıyız. Efendim ABD ile müttefikiz. Güzel. Müttefiksek Türkiye’yi güvenlik açısından 3. riskli kategoride tanımlayamaz tanımlamamalı da. Ne demek 3. derecede riskli ülke? Müttefiksek bize karşı olmamalı. Müttefiksek Orta Doğu’da teör örgütlerine silah vermemeli. Eğer terör örgütlerine silah veriyorsanız günü gelir bu silahlar Orta Doğu’daki ülkelere döner. Bize döner. Akan kandan artık bıkmadınız mı” şeklinde konuştu.

“YARGITAY’I DA DANIŞTAY’I DA ANAYASA MAHKEMESİ’Nİ DE KAPAT. AİHM’DEN DE ÇIK”

Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu gazeteciler ile ilgili verdiği karar sonrası Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamasına da değindi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Yıldırım son Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili diyor ki ilk mahkemenin kararı geçerlidir. Dosya oradadır. İlk hüküm geçerliyse Yargıtay’ı da Danıştay’ı da Anayasa Mahkemesi’ni de kapat. AİHM’den de çık. Hakimleri saraya taşı. Talimat versin karar versin. O zaman niye bu kadar mahkeme kuruyorsunuz. Adaleti sağlamak sizin görevinizdir.” diye konuştu.

KONGREDEN NOTLAR…

CHP İstanbul İl Kongresi başladı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan Kongre'de mevcut İl Başkanı Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu yarışacak. İstanbul'daki 38 ilçeden seçilen il 640 delegenin oy kullanacağı Kongre'de il başkanı, il yönetimi ve genel başkanı seçecek delegeler belirlenecek. Milletvekillerinin doğal delege olduğu Kongre'ye çeşitli illerden çok sayıda da milletvekili katılıyor.

Kongreye katılan delegeler, iki arama noktasından geçtikten sonra salona girdi.

Salona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesinin ardından, İl Başkanı Cemal Canpolat Kongre'nin açılışını yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın başkan seçildiği divan başkanlığının üyeleri de Divana Doğan Çakmak, Hüseyin Aksu, Alev Çağlayan ve Hale Coşkun Özcömert'ten oluştu.

Kongreye KESK Genel Başkanı Aysun Gezer ve KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz de katılıyor.