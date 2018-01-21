CHP’den Afrin açıklaması

TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili CHP'den açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

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Operasyonun önemine değinen Tezcan, “Zeytin Dalı Harekatı, sınır güvenliğimizin sağlanması ve sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılması, ülkemizin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir. Suriye’ye ilişkin genel stratejimiz, terör örgütleriyle mücadele yanında, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanılması olmalıdır. Bu strateji bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye’nin bütün taraflarla görüşmesi (ABD, Rusya , Iran ve Suriye) ve siyasi sürece yukarıdaki çerçevede katkı sağlaması önemlidir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

İşte Tezcan’ın yayınladığı o twitler…