Erdoğan: Irak sınırına kadar tüm terör unsurlarını temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin "Münbiç'i de teröristlerden arındıracağız. Münbiç'in sahibi bu teröristler değildir. Ardından Irak sınırına kadar tüm terör unsurlarını temizleyeceğiz" dedi. Erdoğan'ın 'temizleyeceğiz' dediği alan Afrin'den Irak'a tüm Kuzey Suriye'yi kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları toplantısında Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD’nin ‘süre’ uyarılarına tepki gösterdiği konuşmasında Suriye’deki teröristlerin Irak sınırına kadar temizleneceğini açıkladı. Erdoğan “Münbiç’i de teröristlerden arındıracağız. Münbiç’in sahibi bu teröristler değildir. Ardından Irak sınırına kadar tüm terör unsurlarını temizleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin (TTB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin olarak yaptığı açıklamayı eleştirdi. “Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hâle getirildi” diyen Erdoğan, “Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim ‘savaşa hayır’ diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları…

Zeytin Dalı operasyonunu yürüten kahraman askerlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Dün Hatay’a giderek hareket merkezindeki askerlerimizi ziyaret ettik. Sahadaki birlikleri komutan eden 2. Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızdan ve diğer arkadaşlarımızdan son durumla ilgili bilgileri aldım. Komutanlarımızdan kendi sorumluluk alanlarındaki hususları değerlendirmelerini istedik.

‘KIPIRDAYAMAZ HALE GELECEKLER’

Komutanlarımızdan kendi sorumluluk alanlarındaki hususları değerlendirmelerini istedik. Askerlerimiz ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonlarımızda en küçük aksaklık olmadığını yerinde görmekten ayrıca memnuniyet duydum. Zeytin Dalı operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış, 90 santimlik beton kaplı sığınakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir.

Terör örgütü ve onlara akıl verenlerin alçaklıkları sınır tanımıyor. Çocukları ve kadınları öne atarak yerleşim yerlerindeki operasyonlarımızı yavaşlatmaya çalışıyorlar. Bizim milletimizin ve ordumuzun elinde asla çocuk kanı yoktur. Kadın, masum kanı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Bunlar kadim dönemlerden beri Türk askerinin kati kurallarıdır. Bu ahlakı gelecek nesillere de aynı şekilde aktaracağız.

TTB’YE TEPKİ

Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar tespit edilenler. Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler. Kandil’e kadar gidip, ondan sonra yazdıkları kitaplarla kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların teröristlerin karşısında dikildiklerini duymadık. PYD, YPG, DEAŞ, PKK, bütün bu terör örgütlerinin yapmış olduğu taciz hareketlerine karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedemeyen bu sözde kişiler veya dernek kusura bakmasınlar. Attığımız adım kararlı bir adımdır.

‘ÇÖZÜM İÇİN GAYRET ETTİK AMA…’

Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bundan taviz vermeyeceğiz. Bu beyefendiler, bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Bu ülkenin dertleri ile dertlenmediler. Hiçbir zaman kalkıp da bu ülkede mağdur olan insanlar acaba, et dağıtan Yasin niçin öldürüldü? bunun hesabını sormadılar. İşte biz bunun hesabını soruyoruz. Çözüm için çok gayret ettik ama bunlar hiçbirinden anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ayın 20’sinde adımı attık, Mehmetlerimizle inandığımız yolda yürüyoruz.

‘AZERİ VEKİL SEYİDOV’A TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Türkiye’nin Afrin’deki operasyonu sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu’nda hareketi istila olarak göstermek isteyenlere söylüyorum. Gidin önce, Libya’da, Ruanda’da, Mali’de arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, müstevli olarak hareket etmemiştir. Azeri vekil Seyidov kardeşime de teşekkür ediyorum.

Sözde tabipler birliği hiç sordunuz mu? Bu çukurlar niye açılıyor diye en ufak bir şey söylediniz mi?

‘BU OPERASYON BİRKAÇ GÜNLÜK İŞTİR’

Birileri ısrarla operasyon sınırlı olsun diye telkinde bulunuyor. Ben de telefon görüşmesinde bu birilerine söyledim. Gücü hoyratça kullanmaya kalksak. Tanklarımızla, toplarımızla, dümdüz edip geçsek bu operasyon birkaç günlük iştir. Kalkan olarak kullanmaktan çekinmedikleri masum sivillerin can ve mal güvenliğini de dikkate alıyoruz. El Rai, Cerablus, El Bab’daki 2 bin kilometrekarelik alanı 100 bin insanın tekrar evlerine dönerek yerleşmelerine imkan sağladıysak Afrin’de de aynısını yapacağız. Biz ülkemizdeki mülteci kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Tekrar topraklarına dönebilmelerinin tekrar yollarını açıyoruz.

‘BU ACELE NİYE’

Bölücü terör örgütü gittiği her yerde kan dökerek, insanların mallarını yağmalayarak, ırzlarına tasallut ederek gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Hala Türkiye’yi örtülü veya aleni tentik ve tehditlerle yolundan döndürmeye çalışanlar saflarını terör örgütünün yanı olarak belirlemiş demektir. Afganistan ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 yıl. Irak, yaklaşık 18 yıl. Libya ne kadar sürdü? Mali, Ruanda, buralar ne kadar sürdü? Bize bu akılları verenler biraz kendileri kullansalar ne olur. Suriye’de diğer güçlerin yürüttüğü operasyonlar için bir an önce tamamlansın çağrısı, bu insanlar ne kadar gülünç der hale getiriyor. İş Türkiye’ye gelince bu acele niye?

AB, siz PKK’yı terör örgütü ilan etmediniz mi? Şu anda o kadar akıl tutulması var ki. Bir taraftan YPG, PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmeye başladılar. Bir taraftan da silahlar onlara akıtılıyor. Bu nemenen iştir.

‘BİZ AMERİKA İLE BERABER YÜRÜTELİM İSTİYORUZ’

Biz stratejik ortak olduğumuza göre, böyle bir şeyi bir stratejik ortak nasıl yapar. NATO Genel Sekreteri, Türkiye kendi hukukunu korumaktadır diyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Biz Amerika ile beraber bu işleri yürütelim istiyoruz. Benim milletim şunu soruyor: Bu silahlar niçin geliyor, kime karşı kullanılmak üzere geliyor?

Amerikan halkı ‘Biz vergileri bunun için mi veriyoruz, dolarlarımız bunun için mi gidiyor?’ diyor. Sayın Başkan da bunu bizzat bana da kendisi söyledi. Şimdi 5 bin tır oldu. 2 bin kargo uçağı oldu. Bunlar bizde soru işaretleri ortaya koyuyor. Biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka izahı yok. Biz kendi kendimize yeteriz. Amaçları terörle mücadele değil de, sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak, onun üzerinden kan ve can pazarı kurmak olanlara cevabımız şudur; Biz Suriye’deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz.

Bir zamanların Türkiye’sinde bu tür afra tafralar işe yarıyor olabilir. Bugünkü Türkiye bambaşka vizyon ve hayalleri olan bir Türkiye’dir. Birlikte yol yürümek istiyorsanız, o zaman önce güvenliğimiz, geleceğimiz konusundaki hassasiyetlere saygı gösterilmesini isteriz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi, kimsenin onuruna, haysiyetine tecavüz etme niyetimiz de yoktur. Daha önceki gün, bize operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulduğu gün atılan roketler Kilis’te tarihi bir camimize ve sokaklarımıza düştü. Namaz esnasında 2 kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Onlarca vatandaşımız yaralandı. Batı bunu görüyor mu? Şanlıurfa’nın ilçelerine atılan daha başka roketler var. Buradan bize operasyonu çabuk tamamlayın diyenlere sesleniyorum. Sizin ülkenizdeki şehirlere bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa, roketler atılsa siz ne yaparsınız. Kiliselerinizin üzerine roketler düşse, dua edenler hayatını kaybetse, sizin tepkiniz ne olur?

IRAK SINIRINA KADAR OLAN BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN ARINDIRACAĞIZ

Dün Fırat Kalkanı bölgesindeydik. Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı operasyonumuzu hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç’i teröristlerden arındırana kadar devam edeceğiz. Sonra da Irak sınırına kadar hiç bir terörist bırakmayana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşıysa yanımızda olmasını isteriz. Biz Suriye’deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Terör örgütünü maşa gibi kullananlar da kendileri bilirler. Askerlerimiz dinlediniz değil mi ne diyorlar? Afrin’e düğüne gidiyorum. Ne diyorlardır? Kızılelma’ya. Hedef bu. Bizim askerimiz şehadete gidiyor. Bizim kutsalımız var. Biz askerlerimizi sevgililer sevgilisi Peygamberimizin yanına uğurluyoruz. Aynı fedakarlığı göze alan varsa buyursun.