İmar bombardımanı… Askeri lojmanlar konut oluyor!

İstanbul Şile’deki askeri alanlar tek tek imara açılıyor. Geçtiğimiz ay 23 dönümlük askeri alanın belediye binası yapılmak üzere imar açılmasının ardından önceki gün de 4 askeri lojmanın bulunduğu 4.5 dönümlük arazi konut imarına açıldı.

Şile Balıbey Mahallesi'nde Şile Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve üzerinde 4 katlı 4 adet askeri lojmanın bulunduğu 4 bin 560 metrekarelik parselin imar fonksiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirildi. Parsel üzerindeki “askeri alan” fonksiyonu iptal edilerek “konut alanı” fonksiyonu verildi. Plan değişikliği raporunda İBB Planlama Müdürlüğü dikkat çekici tespitler yaptı.

NÜFUS ÇOK ARTTI

Planlama Müdürlüğü, parselin “Askeri Alanlar” fonksiyonunun iptal edilerek, “hektar başına 400 kişi” yoğunlukta konut alanı fonksiyonuna alındığı ancak çevresindeki konut alanlarının yoğunluğunun “Hektar başına 300 kişi” olduğu belirtildi. Önerilen yoğunluk değerinin çevre yapılanma koşulları üzerinde olduğu, bölgeye gelecek ilave kalıcı nüfus yoğunluğuna hizmet edecek donatı alanlarının ayrılmadığı vurgulandı.

MİLLİ EMLAK'TAN GÖRÜŞ ALINMADI

Parsel üzerinde Milli Savunma Bakanlığı'na ait 4 adet 4 katlı askeri lojman bulunduğu, TOKİ'ye ait iken 14 Şubat 2017 Şile Belediyesi tarafından satın alındığı anlatıldı. “Tarla” niteliğindeki parselin tapu kaydında “Kullanım Amacı: Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlara talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir” beyanının bulunduğu kaydedildi. Tapudaki bu beyana rağmen plan değişikliği teklifi için Milli Emlak Daire Başkanlığı'ndan görüş alınmadığı vurgulandı. Geçtiğimiz ay da Şile Balıbey Mahallesi'ndeki 23 bin metrekarelik ağaçlarla kaplı askeri alanın imarı, Şile Belediye binası inşa edilmek üzere değiştirilmişti.