Kesilen hayvanda şarbon mikrobuna rastlandı, mahalle karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturan Mehmet Arslan'ın büyükbaş hayvanını kesip, etini de komşularına dağıtması ve bölgede şarbon şüphesiyle çok sayıda kişinin hastane acil servisine başvurmasıyla ilgili yapılan incelemede, bahse konu hayvanın etinin şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı ortaya çıktı. Mahalle, şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında karantinaya alınarak, çevrede kapsamlı ilaçlama ve aşılama çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Ağaçlı Mahallesi’nde oturan Mehmet Arslan, hastalanan ineğini geçen 31 Ocak’ta kesti ve etini de mahalle sakinlerine dağıttı. Dağıtılan etten aldığı iddia edilen evli 4 çocuk annesi Fatma Çakır (39), geçen çarşamba günü rahatsızlanınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çakır, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede, Fatma Çakır’da şarbon virüsü şüphesi ortaya çıktı. Bunun üzerine muhtarlık, mahallede dağıtılan etten kimlerin aldığı ve yediği yönünde araştırma yapıp, liste çıkardı. Önceki gün akşam saatlerinde de 73 mahalle sakini, ‘Halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş' gibi şikâyetlerle aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılırken, kesilen hayvana ait et ve yörede bulunan bazı hayvanlara ait kan numuneleri de incelenmek üzere Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

ŞARBON MİKROBUNA RASTLANDI

Yapılan analiz sonuçlarında kesilen hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler harekete geçerek, mahalleyi karantina altına alarak mevcut çalışmalarını genişletti.

KARANTİNA BAŞLADI, HAYVANLAR AŞILANDI

Bölgede bir dizi tedbirler alan ekipler, ilk etapta yürüttükleri dezenfeksiyon işlemleri sonrası mevcut henüz tüketilmeyen etleri ve hayatını kaybeden Fatma Çakır'a ait elbiseleri de imha etti. Karantinaya alınan mahallede 600 civarında küçük ve büyük baş hayvan ise koruyucu aşıyla aşılandı. Öte yandan mahallede yer alan bazı camilerin minaresinde yer alan hoparlörlerden de ‘Köye hayvan girişi ve çıkışı yasaklandı' şeklinde uyarı anonsları yapıldı. Bu arada konu hakkında açıklama yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de mahallede tüm tedbirlerin alınmış olup, gerekli çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

(Trabzon),(DHA)