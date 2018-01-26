Reyhanlı’nın simge ismiydi… Ona artık ‘Dertli Döne’ diyorlar…

2013’teki bombalı saldırıda kızı ve 1.5 yaşındaki torununu teröre kurban veren ve patlamanın olduğu noktada göğe doğru açtığı elleri ile hafızalara kazınan Döne Teyze, “Gerekirse biz kadınlar da savaşmaya gideriz” dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi bombalı araç saldırısında kızı Nadire ve Torunu Fatma Nur'u teröre kurban veren Döne Kuvvet yani şehirde onu tanıdıkları adıyla ‘Dertli Döne', Sözcü’ye konuştu. Döne Teyze “Terörden bir an önce temizlensin oralar, Allah Mehmetçik'e güç kuvvet versin” dedi.

11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlama sonrası enkazın ortasında kızını ve torununu kaybedişini ellerini açarak haykıran ve bu isyanıyla hafızalara kazınan Döne Kuvvet ile buluştuk.

Döne Kuvvet'in kızı Kübra şehir dışında annesinin ziyaretine gelmişti. Döne teyzenin diğer kızı Nadire de o acı günün öğleninde eve gelmişti yemeğe. Döne teyzenin torunu 1.5 yaşındaki Fatma Nur teyzesi ile Reyhanlı Belediyesi'nin yanındaki iş yerine gitmişti. Torunun başına kırmızı kurdelasını bağlayıp teyzesiyle dükkana gönderen Döne teyze, büyük bir patlama sesi duymuş ve meydana koşmuştu. Kızı ve 1.5 yaşındaki torununun birbirine sarılmış cansız bedenlerini gören Döne Kuvvet'in isyan ederken çekilmiş o fotoğrafı da Reyhanlı Katliamı’nın sembolü oldu.

Evine gittiğimizde Mehmetçik için Kuran okuduğunu gördüğümüz Döne Teyze bundan neredeyse beş yıl önce kızını kaybetti. Reyhanlı’nın en merkezi noktalarında üç dakika arayla patlayan iki bomba yüklü araç, Döne Teyze'nin kızı ve torunu gibi 55 insanı aramızdan aldı. Katliamın üzerinden geçen onca zamana rağmen acısı hale taze olan Döne Teyze'ye artık Dertli Döne diyorlar. Döne Kuvvet, “Gerekirse biz de kadınlar olarak operasyona gideriz” diyor.