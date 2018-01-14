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Tekerleği yarım metre dışarıda ilerleyen otomobil şaşkınlık yarattı!

Kocaeli'de sağ arka tekerleği bir aparat sayesinde yarım metre dışarıda bulunan bir otomobilin yolda ilerleyişi şaşkınlıkla izlendi.

21:4414 Ocak 2018
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Kocaeli'de sağ arka tekerleği bir aparat sayesinde yarım metre dışarıda bulunan bir otomobilin yolda ilerleyişi şaşkınlıkla izlendi.

Örneğine sadece Türkiye’de rastlanacak olay Kocaeli Darıca’da yaşandı. Araç trafiğinin en yoğun olduğu Tuzla Caddesi’nde sağ arka tekerleği yarım metre dışarıda olacak şekilde yolda ilerleyen bir araç şaşkınlık yarattı.

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TEKERİ YARIM METRE DIŞARIDA 

Plakası bulunmayan otomobilin sağ arka tekerleği bir aparat sayesinde yarım metre dışarıda takılı bulunurken, halatla bağlı bulunduğu bir araç tarafından çekildi. Otomobil daha sonra bir lastik tamirhanesinin önünde durdu. Tekerleği yarım metre dışarıda olan otomobilin nasıl ilerlediği merak uyandırdı. DHA

Son güncelleme: 22:2414.01.2018
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