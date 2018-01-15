Ümit Kocasakal kimdir? Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına aday mı olacak?

Bugün CHP Genel Başkanlığına adaylıpını açıklaması beklenen Ümit Kocasakal kimdir? Avukat İsmail Altay'ın Twitter üzerinden Ümit Kocasakal'ın saat 11.00'da CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacağını duyurmuştu. Peki Ümit Kocasakal kimdir? kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal’ın bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklaması bekleniyor. Prof.Dr Ümit Kocasakal 2010-2016 yılları arasında İStanbul Barosu Başkanlığı görevini üstlenmişti. Peki kimdir Ümit Kocasakal?

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

11 Mayıs 1966’da Köln’de doğan Ümit Kocasakal Türk hukukçu, İstanbul Barosu’nun 2010-2016 dönemlerindeki başkanıdır.

Sinoplu bir baba ve Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğu olan Kocasakal, ailesinin işçi olarak çalışmak için gittiği Almanya’nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere’de geçti. 1986’da Galatasaray Lisesi’ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında “Karapara Aklama Suçu” konulu adlı bir tez yazarak doktor ve 2005’te de AB Ceza Hukukunun Esasları adlı bir çalışmayla da doçent oldu. Bazı üniversitelerde dersler verdi. Yayımlanmış çok sayıda makale ve yazısı olan Kocasakal, halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı” başkanlığı görevini sürdürmekte ve öğretim üyeliği yapmaktadır. Fransızca bilen hukukçu, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu başkanlığına seçilmiş olup, 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci kez, 19 Ekim 2014 tarihinde ise üçüncü kez bu göreve getirilmiştir. 23 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan baro başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmamıştır. 23 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türkiye Barolar Birliği delegesidir. Ayrıca kendisi Yeditepe Üniversitesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.