Ben Söylerim ilk bölüm izle: Serdar Ortaç ve Kibariye jüri koltuğunda en iyiyi seçiyor!

Ben Söylerim ilk bölümü bu akşam yayınlanacak. Farklı bir formatıyla ekrana gelecek olan Ben Söylerim adlı yarışmayı eski manken Çağla Şıkel sunacak. Her hafta sekiz yarışmacı, Serdar Ortaç ve Kibariye ikilisinden oluşan jüriyi etkilemek için en iyi performanslarını ortaya koyacaklar. Bakalım kim jüriye kendini beğendirebilecek? Ben Söylerim nasıl bir formatla yayınlanacak? Yarışmanın kuralları nedir? Birinci ne kadar ödül alacak?

Ben Söylerim ilk bölümü bu akşam yayınlanacak. Farklı bir formatıyla ekrana gelecek olan Ben Söylerim adlı yarışmayı eski manken Çağla Şıkel sunacak. Her hafta sekiz yarışmacı, Serdar Ortaç ve Kibariye ikilisinden oluşan jüriyi etkilemek için en iyi performanslarını ortaya koyacaklar. Bakalım kim jüriye kendini beğendirebilecek? Ben Söylerim nasıl bir formatla yayınlanacak? Yarışmanın kuralları nedir? Birinci ne kadar ödül alacak?

Ben Söylerim bu akşam start alıyor. Televizyon seyircileri ve yarışma meraklıları için yepyeni bir program: Ben Söylerim. Fox TV’de bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan programı “En İyi Ben Söylerim” adlı yarışmayı Çağla Şıkel sunacak. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Ortaç ile Kibariye oturuyor. Diğer ses yarışmalarında farklı bir formata sahip olan Ben Söylerim’de 8 yarışmacı arasından en iyi söyleyen seçilecek. Peki Ben Söylerim formatı nedir? Ödülü ne kadar? İşte detaylar…

BEN SÖYLERİM NASIL BİR YARIŞMA?

Yapımcılığını 25 Film'in üstlendiği yeni yarışma “Ben Söylerim”de her hafta 8 yarışmacının yarışacağı ve yarışma boyunca farklı türde 9 şarkı söylenecek olan Ben Söylerim'de 8 Yarışmacı aynı şarkıyı, 30'ar saniyelik parçalar halinde söyleyecekler.

Tribünlerdeki seyirciler performans sırasında yarışmacıları oylayarak, en iyi söyleyeni koruma altına alacaklar. Kalan 7 kişi ise artık eleme potasında olacak.

Jüri üyeleri 7 kişi içinden, elenmesini istemediği iki yarışmacıyı koruma altına alacak ve kalan 5 kişiden ikisini eleyecek.

Programın finalinde sona kalan iki yarışmacının “düet” şeklinde bir düellosuna şahit olacağız. En iyi iki aday düetlerini yapacak ve jüri biri üzerinde mutabık kalırlarsa, o haftanın kazananı olacak ve bölüm birincisi olarak 10.000TL'lik ödül kazanacak.

Jüri aynı yarışmacı üzerinde anlaşmaya varamamışsa, performans sırasında seyircinin yaptığı oylamaya bakılacak. Ve seyirciden yüksek oy almış yarışmacı bölümün kazananı olacak.

Bir sonraki bölümde devam eden 6 yarışmacının yanına Türkiye'nin değişik yerlerinden 2 yetenek daha dahil olacak. Ve yine 8 kişinin, değişik türde şarkılarıyla yarışma devam edecek.