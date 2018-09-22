Bu iş ilanını gören inanamıyor… 70 gün yan gelip yatana 100 bin lira

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yattığı yerden para kazanma hayali kuranların rüyalarını süsleyecek bir iş teklifini ortaya sundu. NASA, Mars'a yolculuk deneyleri kapsamında 70 gün boyunca yataktan çıkmayacak 'çalışan' arıyor.

NASA, son yılların en sıra dışı iş ilanıyla uluslararası basının gündeminde. Mars yolculuğu araştırmaları kapsamında bir proje geliştiren NASA, 70 gün boyunca yataktan çıkmayacak bir çalışan arıyor.

Bu görevi kabul edecek kişi, 70 günü başarıyla tamamladığı takdirde 12 bin sterlin (100 bin TL) ücretin sahibi olacak.

NASA yatarak para kazanma hayali kuranları heyecanlandıran bu iş için görev tanımı da paylaştı. Buna göre işe alınacak kişiden 70 gün boyunca bir yatakta yatması ve beslenme ile temizlik gibi ihtiyaçlarını da burada karşılaması bekleniyor.

Kişinin bu süre boyunca uyku durumu dahil olmak üzere, kan basıncı, kalp ritmi, enerji harcama düzeyi, kemik yoğunluğu ve ruh hali değişimleri takip edilecek.

NASA görevin amacının, yerçekimsiz ortamda Mars’a yapılacak bir yolculuğun vücuda nasıl bir etki yarattığını anlamak olduğunu belirtiyor.