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Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: “X Salgını”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan salgın tehditleri listesine yeni bir ekleme daha yapıldı. Bilim insanları, listede yer alan 9 salgın hastalığın yanına "X" adını verdikleri bir salgın senaryosunu ekledi.

Sozcu.com.tr
android-time 11:25 14 Mart 2018
Haberler Dünya
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: “X Salgını”
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan salgın tehditleri listesine yeni bir ekleme daha yapıldı. Bilim insanları, listede yer alan 9 salgın hastalığın yanına "X" adını verdikleri bir salgın senaryosunu ekledi.

“X Salgını”, henüz tıp dünyası tarafından bilinmeyen bir patojenin yayılarak milyonlarca insanı etkilediği bir senaryoyu göz önünde bulunduruyor. WHO yetkilileri resmi site üzerinden yaptıkları açıklamada, “Bu salgın, nasıl savaşılacağı bilinmeyen, belki de biyolojik bir mutasyon sonucu oluşmuş patojenin yayılma ihtimalini göz önünde bulunduruyor” ifadelerini kullandı.

Salgın listesindeki diğer hastalıklar ise, Ebola, Marburg, Zika, Lassa Humması, Rift Vadisi Humması, Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı ve Nipah Virüsü.

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Son güncelleme: android-time 11:4014.03.2018
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