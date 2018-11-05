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İran yaptırımına ilk tebrik İsrail’den geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud'un grup toplantısında yaptığı konuşmada, 5 Kasım itibarıyla uygulamaya başlanan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümünün başlaması münasebetiyle Başkan Trump'a teşekkür etti.

android-time 18:23 5 Kasım 2018
Haberler Dünya
İran yaptırımına ilk tebrik İsrail’den geldi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud'un grup toplantısında yaptığı konuşmada, 5 Kasım itibarıyla uygulamaya başlanan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümünün başlaması münasebetiyle Başkan Trump'a teşekkür etti.

ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sebebiyle bugünün ‘tarihi bir gün olduğunu’ söyleyen Netanyahu, “ABD Başkanı Trump’a bu cesur ve önemli kararından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu kararın, istikrar ve barışın yanı sıra güvenliğe de katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TWİTTER’DAN DA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran’a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump’a teşekkür ederek, “ABD, tek bir hareketle İran’ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen’e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın” cümlelerini kullanmıştı.

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ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs’ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran’ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos’ta resmen hayata geçirmişti.

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ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi’ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran’dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

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Son güncelleme: android-time 18:2505.11.2018
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