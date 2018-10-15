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İsrail zulmü bitmiyor… Filistin’de liseyi kapattılar, ortalık karıştı

Zulmün ve şiddetin bitmek bilmediği Filistin'de İsrail makamları şimdi de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde öğrencilerin İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere taş attığı iddiasıyla bir liseyi kapattı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:05 15 Ekim 2018
Haberler Dünya
İsrail zulmü bitmiyor… Filistin’de liseyi kapattılar, ortalık karıştı
Zulmün ve şiddetin bitmek bilmediği Filistin'de İsrail makamları şimdi de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde öğrencilerin İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere taş attığı iddiasıyla bir liseyi kapattı.

Filistin yönetimine bağlı Güney Nablus Bölgesi Eğitim Müdürü Nasır Ebu Kereş, yaptığı açıklamada, Filistin yönetimine bağlı İsrail ile Koordinasyon İdaresi’nin İsrail askeri yönetiminin, El-Leben Es-Saviye lisesinin kapatılması kararını tebliğ ettiğini söyledi. İsrail’in öğrencilerin taş attıkları iddiasıyla okulu kapattığını vurgulayan Ebu Kereş, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ve gerçeklikle örtüşmediğini belirtti.

Yaşanan arbede sırasında çocuğunun eğitim hakkının gasp edilmesine itiraz ettikten sonra gözaltına alınan bir Filistinli'nin son anda cep telefonunu yakınına verdiği görülüyor.

Yaşanan arbede sırasında çocuğunun eğitim hakkının gasp edilmesine itiraz ettikten sonra gözaltına alınan bir Filistinli’nin son anda cep telefonunu yakınına verdiği görülüyor.

Ebu Kereş, kapatma kararıyla 450 öğrencinin eğitimden mahrum kalacağını, İsrail'in bu kararına karşı resmi makamlar nezdinde çabalarını sürdürdüklerini ifade etti. İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki El-Leben Es-Saviye Lisesi, daha önce Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına ve İsrail askerlerinin pek çok kez baskınına maruz kalmıştı.

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Son güncelleme: android-time 10:4315.10.2018
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