Pers Körfezi’nde tehlikeli yakınlaşma

İran, ABD'nin düşmanca tavırlarına yanıt vereceğini açıkladı. Körfez bölgesine gelen ABD'nin uçak gemisi ISS John C. Stennis köfrezdeki İran-ABD gerilimini artırdı.

USS John Stennis adlı uçak gemisinin İran’ın da bulunduğu Basra Körfezi’ne girmesiyle iki ülke araındaki tansiyon da yükseldi.

İranlı Amiral Habibullah Sayyari, İran’ın yarı resmi ISNA haber ajansına geminin Köfrez’de bulunmasının İran için önemli olmadığı açıklamasını yaptı. ” Geminin Pers Körfezi yakınlarına girmesine izin vermeyeceğiz” diyen Amiral, ABD’nin gemisini vurmakla tehdit etti.

Sayyari ABD gemisinin Körfez’deki uluslararası sularda hareket ettiğini ve İran’ın savaş gemilerinin de ABD kıyılarına yakın Atlantik okyanusunda hareket halinde olduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları yakın bir süre içinde Pers Körfezi’nde droneların ve roketlerin kullanıldığı bir tatbikat gerçekleştirmişti. Tatbikat ve Amerikan gemileri için İranlı General Ramazan Şerif, “Pers Körfezi ve Oman Körfezi, ABD’nin gemilerinin buraya gelmediği 10 boyunca daha güvenliydi” dedi.