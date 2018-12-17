Son dakika… Suudi Arabistan’dan ABD’nin Kaşıkçı açıklamasına sert tepki

Ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti hâlâ gizemini korurken sıcak bir gelişme yaşandı... ABD Senatosu'nun, ABD'nin Suudi Arabistan'a desteği kesme talebi konusunda Suudi yetkililer sert bir yanıt verdi.

Suudi Arabistan ile ABD’li senatörler arasında yaşanan gerilim tırmanıyor… Önceki gün ABD Senatosu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan yasa tasarısını kabul etmesine Riyad yönetiminden sert bir tepki geldi.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı Saudi Press Agency’nin dışişleri bakanlığına dayandırdığı haberde, Riyad yönetiminin bu gelişmeden duyduğu rahatsızlık dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, ABD Senatosu’nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, Krallık’ın içişlerine müdahale kapsamına giren ve hem bölgesel hem de uluslararası rolünü hafife alan duruşunu kabul etmiyor” ifadesi kullanıldı.