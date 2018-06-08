İnce’yi duygulandıran sürpriz!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Karabük mitinginde duygusal anlar yaşadı. Konuşmasının sonunda sahneye çıkan iki kız çocuğu İnce’ye karnelerini gösterdi. Bir dönem öğretmenlik yapan ve öğrencilere karneler dağıtan İnce, çocukların kendisini geçmişe götüren davranışıyla duygulandı. İnce, çocuklara kitap gönderme sözü verdi.

İnce, Erdoğan’ın karnesini açıkladı

Çocuklar bugün karne aldı. Ben de bir öğretmen olarak Erdoğan'a bir iki not vereyim. Ekonomi sıfır, tarım sıfır, Türkçe yüzde 100 sıfır. Çünkü Ce-Ha-Pe diyor. Ama 10 aldığı dersler de var. Mesela kandırılma 10, FETÖ'ye destek 10.