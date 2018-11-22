Etiler projesinden İBB’ye 1.3 milyar TL

İBB'nin tartışmalı bir satışa sahne olan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu projesinden 1.3 milyar TL kazanması bekleniyor. Belediyenin atık yakma tesisi için aldığı 340 milyon euro borç ise tartışma yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı oturumunda dikkat çekici ekonomik kararlar alındı. İlk karar İstanbul genelinde İBB mülkiyetinde olan yaklaşık 130 dönümlük arazinin satışı ile ilgili alındı. Satıştan elde edilen gelir için ek bütçe hazırlanmasına ilişkin taleple ilgili hazırlanan raporda, Beşiktaş'taki Etiler Polis Okulu'nun bulunduğu yaklaşık 32 bin metrekarelik arazide uygun görülecek projelerin yapılması, alt yapı ve teknik düzenleme çalışması, pazarlama ve satışı ile İBB hasılat payının ödenmesi işi için açılan ihaleyi KİPTAŞ'ın kazandığı hatırlatıldı. İhaleye göre İBB'nin bu işten 1 milyar 388 milyon 520 bin gelir elde etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca Fatih 6 bin 842 metrekarelik ve 2 bin 486 metrekarelik iki arsanın 181 milyon 905 bin TL, Arnavutköy'de bin 330 metrekarelik arsanın 29 milyon 260 bin TL, Pendik Şeyhli'de 11 bin 909 metrekarelik parselin 29 milyon 775 bin TL, Şile'de 18 bin 996 metrekarelik parselin 21 milyon 845 bin TL, Üsküdar Bulgurlu'da 29 bin 664 metrekarelik arazinin 385 milyon 643 bin 180 TL, Pendik Kurtköy'de 31 bin 460 metrekarelik başka bir arazinin 180 milyon 900 bin TL bedelle satışı için işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Bu kapsamda İBB'nin hasılat paylaşımı ve arsa satışında toplam 2 milyar 217 milyon TL ek gelirinin oluşacağı ifade edildi. Bu gelirin 2018 yılı bütçesi hazırlıkları sırasında öngörülemediği belirtilerek ek bütçe hazırlanması talep edildi. Ek bütçe talebi de oy çokluğu ile İBB Meclisi'ne kabul edildi.

BORÇLANMA SINIRI AŞILDI

Kararlara karşı çıkan CHP grubu adına konuşan Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, atık yakma tesisi için yapılan borçlanmayı eleştirerek “2018 yılı içinde beşinci kez borçlanmaya gidiliyor. Toplam 4 milyar 591 milyon lira borç alınmış oldu. 2018 bütçesinde öngörülen borçlanma 3 milyar 850 milyon liraydı. Bu rakamın çok çok üstüne çıkıldı. Burada hazırladığınız bütçeler gerçekçi değil. İBB kendi öz kaynaklarını kullanmalı, borçlanma doğru değil” dedi. Arsa satış kararlarına da tepki gösteren Sağlam “İBB'nin mülklerini yok pahasına satmayın. Ülkede ekonomik bir sıkıntı var, sıkıntı İBB'ye de yansıyor. Tasarruf yapmalıyız” diye konuştu.

340 MİLYON EURO BORÇ

Kararların ilki atık yapma tesisi için yapılacak borçlanma ile ilgiliydi. Konuyla ilgili hazırlanan rapora göre İBB Yapım İşleri Müdürlüğü'nün “Atık Yakma Enerji Üretimi Tesisi” projesi için yaptığı çalışmalar kapsamında dış kredi ile finanse edilmesine karar verilen tesisin toplam maliyeti 2 milyar 640 milyon 784 bin TL olarak belirlendi.

Dış kredi tutarı da 2 milyar 110 milyon 784 bin TL olarak hesaplandı. Raporda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 10 Ekim 2018 tarihli olur yazısı ile konunun uygun bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda tesislerin maliyetine denk düşen 340 milyon euro ve sigorta primi tutarında dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Meclisi'nden gereken işlemlerin yapılması istendi. Borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi konusunda İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yetki verilmesi komisyonlar tarafından uygun bulundu. Komisyon kararı İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.