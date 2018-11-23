AVM’de cuma indirimi kuyruğu

Kasım ayının son cuması klasikleşen indirim furyası yüzünden AVM'de uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar indirimli ürünleri kapmak için birbiriyle yarıştı.

Tüm dünyada Black Friday olarak bilinen ve bu yıl 23 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen alışveriş etkinliğinde İstanbul'da da izdiham yaşandı. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenler kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstinye Park AVM’de sabah saatlerinden itibaren indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin akınına uğradı.

AVM daha açılmadan önünde toplananlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

AVM açıldıktan sonra mağazalara hücum eden vatandaşlar da ilginç görüntüler oluşturdu. AVM’nin açıldığı saat 10.00'dan 11.00'e kadar geçen 1 saatlik sürede binlerce kişi AVM’ye giriş yaptı.