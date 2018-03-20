Benzin zammından sonra böyle oldu!

Türkiye'de benzine yapılan art arda zamlar benzincileri de harekete geçirdi. Zam haberini duyan akaryakıt sahipleri pankart hazırlatarak sürücüleri benzin almaları konusunda uyardı. Benzin bu gece yarısından itibaren 15 kuruş zamlanacak.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları herkesin malumu. Benzin neredeyse 6 liraya kadar çıktı. Zaten pahalı olan benzine bu sabah da tam 15 kuruş zam yapıldı. Yapılan bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.81, Ankara’da 5.85 olurken İzmir’de 5.81 TL’ye kadar yükseldi.

Bu fotoğraf bugün İstanbul Topkapı’da çekildi. Türkiye’de benzin fiyatları öyle bir hal aldı ki zam haberini alan akaryakıt bayileri pankart yaptırdı. Bir görevlinin istasyon girişinde tuttuğu pankartta ‘yarın zam var’ yazısı bulunuyor. Sürücülere akaryakıtı zam uygulamaya geçmeden almaları konusunda uyarıda bulunuyor.