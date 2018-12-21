Cemil Çiçek’in kızı ve damadı konkordato ilan etti

Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in kızı İclal Cicioğlu ve damadı Zeynel Anıl Cicioğlu konkordato başvurusunda bulundu.

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nda çıkarılan karara göre İclal Cicioğlu ve Zeynel Anıl Cicioğlu için konkordato ilan etti. Bu durumda hem sahışlara hemde firmalara herhangi bir haciz işlemi uygulanamayacak. Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 01/11/2018 tarihinde bir yıl süre ile kesin mühlet verildi.

İclal Çiçek ile Anıl Cicioğlu 2005 yılında hayatlarını birleştirdi.

KOMİSERLER ŞİRKET FAALİYETLERİNE NEZARET EDECEK



Firmanın Geçici Konkordato Komiserleri Kurulu’nda Hukuçu Av. Zafer Doğan Bilgin, Yeminli Mali Müşavir Yalçın Kotanoğlu, İnşaat mühendisi Nazım Sağlam görev yapıyor. Komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecek.

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