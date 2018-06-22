Havuca da yüzde 317 zam geldi

Market ve pazarda fiyat artışı ile dikkat çeken patates ve soğanın yanına şimdi de haldeki fiyatı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 317 artan havuç eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü her gün hale gelen sebze ve meyvelerin toptan fiyatlarını bültenle yayınlıyor. Geçtiğimiz yıl bugün hale gelen doksan ürünün fiyatlarını karşılaştırdık. Beyaz soğanda fiyat artışı yüzde 450 olurken havuçtaki fiyat farkının yüzde 317'ye ulaştığı görünüyor. İstanbul Hali'nde üç farklı çeşit havuç tüketici ile buluşuyor. Beypazarı havucunun kilogramı geçtiğimiz yıl bugün 2.60 ila 3.30 TL arasında satılırken bu yıl yüzde 52 zamla 4 ila 5 TL arasında satılamaya başlandı. İkinci kalite havuç ise yüzde 317 zamlandı. Geçen yıl 0.40 ila 0.60 TL arasında satılan ikinci kalite havuç şu an 1.50-2.60 TL aralığında satılıyor. Birinci kalite havuç ise yüzde 119 zamlandı. Geçen yıl en yüksek fiyatı 1.60 iken bu yıl 3.50 TL'ye ulaştı.

LAHANIN FİYATI YÜZDE 57 DÜŞTÜ

Halde fiyatı 4.50 TL olan taze patates ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13 zamlanırken markette 7.45 TL'ye satılıyor. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 57 ile kırmızı lahana oldu. Geçen yıl kilogramı 3 TL olan kırmızı lahana bu yıl 1.30 TL'ye halden pazarlara ve markete ulaşıyor.