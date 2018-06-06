Kent logosunu yeniledi

Kent, Gebze’deki üretim tesisinde Ramazan Bayramı için toplam 12.000 tonluk üretim gerçekleştirdi. Bayram döneminde 20 bin noktada satışa çıkan şekerler için 6.500 kişilik ek istihdam sağlanıyor. Kent, yeni logosunu da tüketicilerin beğenisine sunacak.

Atıştırmalık şirketi Mondelēz International çatısı altında bulunan Mondelēz International Türkiye, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Mondelēz International Türkiye, düzenlediği toplantıda bayram şeker pazarını değerlendirdi. Toplantıda aynı zamanda Kent markasının yenilen logosu da tanıtıldı.

20 BİN NOKTADA SATIŞ, 6.500 KİŞİLİK EK İSTİHDAM

Toplantıda konuşan Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz,” Mondelez International tüm dünyada 90 binin üzerinde çalışanı, 26 Milyar dolar cirosu ile lider atıştırmalık şirketi konumunda. Dünyada şeker ve bisküvide 1., sakız ve çikolatada ise 2. sırada yer alıyor. Türkiye'de de sakız kategorisinde yüzde 51, şekerde ise yüzde 25'lik pazar payıyla sakız ve toplam şeker kategorisinde pazar lideri konumundayız” dedi.

Mondelez Türkiye'nin toplam cirosunun %33'ünü şeker kategorisinin oluşturduğunu belirten Karagöz, toplam cironun yüzde 14'ünün günlük, yüzde 19'unun ise bayram şekerlerinden oluştuğuna dikkat çekerek bayram dönemlerinin Kent markası için önemine değindi. “Ramazan ve Kurban bayramlarında, bir yıl boyunca satılan şeker kadar hediyelik ve ikramlık şeker satışı gerçekleşiyor ve Kent markası, ‘Bayram Şekeri' olarak isimlendirilen bu kategorinin de açık ara lideri. Bayram yaklaşık bir haftalık bir dönemi kapsasa da hazırlık aşaması oldukça uzun. Biz bayram şekerleri üretimine altı ay öncesinden başlıyoruz. Bu bayram için de Gebze'deki üretim tesisimizde yaklaşık 12.000 tonluk bir üretim gerçekleştirdik. Bu üretimin yüzde 20'si, İstanbul içinde tüketilirken geriye kalan büyük bir kısım da Anadolu'da tüketiliyor. Bayram döneminde 20 bin satış noktasında iki hafta süreyle 6.500 ekstra satış elemanı istihdam ediliyor. Bu geçici satış destek ekipleri üniversite öğrencileri ya da yeni mezunlardan oluşuyor. Ve bu iki haftalık dönemlerde de yıllık toplam şeker ciromuz kadar ciro elde ediyoruz.” diyen İhsan Karagöz, “Her bayram yaklaşırken Kent Ailesi'ni büyük bir heyecan sarıyor. Ürünlerimiz ve reklam filmlerimizle bayram geleneklerini yaşatıyoruz. Artık Türkiye'de bayram demek Kent demek, ‘Her Bayramın Şekeri' olmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

HANEBAŞI YILLIK BAYRAM ŞEKERİ TÜKETİMİ 2,1 KG

Mondelēz International Türkiye Sakız ve Şeker Kategori Lideri Doğuş Kezer, Türkiye'de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğünün 300 milyon TL., hane başı yıllık bayram şekeri tüketiminin ise 2,1 kg olduğunu belirtti. “Doğu, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu bölgeleri bayram şeker alışverişinin en yüksek olduğu bölgeler, bu bölgeleri sırasıyla Marmara ve Ege Bölgeleri izliyor.” diyerek bayram şekeri tüketimi ile ilgili bilgileri paylaştı.

KENT’E YENİ LOGO

Kent, yeni logosunu tüketicilerin beğenisine sunacak.

Kent'in tüketicilerinin her anına eşlik edebilmek için kendini hep geliştiren bir marka olduğunun altını çizen Doğuş Kezer, “Kent, hayata keskin çizgilerle bakmadığı, hayatın renkli ve eğlence dolu olduğuna olan inancını, yeni logosunda da yansıtıyor. Ürünlerinin parlak, pürüzsüz, renkli ve lezzetli halini logosuna taşıyan Kent, bu bayramdan itibaren yeni logolu görselleriyle tüketicileriyle buluşacak.” diyerek, Kent'in 2018'deki yeniliklerini açıkladı.