Kuruyemiş devi konkordato ilan etti

1989 yılında kurulan ve Türkiye'de 11 şehirde 52 bayiliği olan kuru yemiş devi Hacıbaba konkordato ilan etti. Hacıbaba Kuru Yemiş A.Ş 'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada döviz kurundaki artıştan dolayı konkoradato ilan ettiklerini söyledi.

Kuru yemiş alanında faaliyet gösteren ve 2018 yılı itibariyle 80 kişiye iştirakleri ile birlikte 700 kişiyi istihdam sağlayan firma Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkarılan karar ile konkordato ilan etti.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Mahkemenin 16 Kasım 2018 tarihli kararına göre Hacıbaba Kuru Yemiş konkordato başvurusunda bulundu. Hacıbaba Kuru Yemiş’in başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Prof. Dr. İsmet Sayhan, İlker Ulukan ve Doç. Dr. İsrafil Zor’u geçici komiser heyeti olarak atadı.

11 ŞEHİR DE 52 BAYİ

29 yıllık tecrübesiyle gıda ve hizmet sektörlerinde çeşitli markaları ve şirketleri bulunan Hacıbaba Şirketler Grubu 1989 yılında Kuru Yemiş perakendeciliği ile ticari hayatına başladı. Günümüzde faaliyetlerini kuru yemiş, kahve ve cafe-restoran gibi alanlarda sürdüren şirket Kazan / Ankara'da 13.000 m2 kapalı alana sahip entegre üretim tesisi bulunuyor. 700'ü aşkın kişiye ise iş imkanı sağlıyor. Firmanın internet sitesinden alınan bilgiye göre Türkiye’de franchise şubeleri dahil 11 şehirde 52 bayisi bulunuyor.

ÖNLEM ALDIK

Hacıbaba Kuru Yemiş A.Ş ‘nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Ağustos sonu itibari gerçekleşen olağan dışı döviz kurlarından kaynaklı yükseliş bizim girdilerimizin maliyetleri etkiledi. Birinci etken budur. Bizlerde tökezlemek durumunda kaldık. Bizde kendimize böyle bir yol seçtik. Önlem aldık. “dedi.