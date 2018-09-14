Merkez Bankası dünya manşetlerinde

Financial Times haberi birinci sayfasından manşet olarak değerlendirirken, “Türk Lirası faiz artırımından sonra bazı kayıplarını geri aldı” ifadesi kullanıldı.
Financial Times Merkez Bankası’nın faiz kararının Merkez Bankası’nın üzerindeki bağımsızlık bulutunu kaldırdığını ifade ederken, Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer verdi.
Wall Street Journal ise ‘Merkez Bankası Erdoğan’a karşı çıktı’ başlığı ile haberi okurlarına duyurdu.
Haberin devamında Merkez’in Erdoğan’ın faize ilişkin açıklamalarına rağmen tarihi bir faiz artışı yaptığına değinildi.