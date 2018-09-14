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Merkez Bankası dünya manşetlerinde

Dünyanın önde gelen iki finans gazetesi Financial Times ve Wall Street Journal Merkez Bankası'nın faiz kararını birinci sayfalarından gördü.

Sozcu.com.tr
android-time 10:40 14 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Merkez Bankası dünya manşetlerinde
Dünyanın önde gelen iki finans gazetesi Financial Times ve Wall Street Journal Merkez Bankası'nın faiz kararını birinci sayfalarından gördü.

Financial Times haberi birinci sayfasından manşet olarak değerlendirirken, “Türk Lirası faiz artırımından sonra bazı kayıplarını geri aldı” ifadesi kullanıldı.
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Financial Times Merkez Bankası’nın faiz kararının Merkez Bankası’nın üzerindeki bağımsızlık bulutunu kaldırdığını ifade ederken, Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Wall Street Journal ise ‘Merkez Bankası Erdoğan’a karşı çıktı’ başlığı ile haberi okurlarına duyurdu.

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Haberin devamında Merkez’in Erdoğan’ın faize ilişkin açıklamalarına rağmen tarihi bir faiz artışı yaptığına değinildi.

Son güncelleme: android-time 10:5114.09.2018
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