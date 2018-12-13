Seçimden sonra IMF yolu göründü

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomik verilerin kriz ve stagflasyona işaret ettiğini belirtti. Gürses, Türkiye’nin 60 milyar dolarlık kurtuluş reçetesi için seçimden sonra IMF’in kapısını çalmak zorunda kalacağını ifade etti.

Ekonomik verilerin işaret ettiği kriz ve stagflasyon (yüksek enflasyon ortamında durgunluk) büyük kayıplar yaratırken, Türkiye'nin 60 milyar dolarlık kurtuluş reçetesi için seçim sonrasında IMF'in kapısını çalması bekleniyor. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye'nin bir ekonomik kriz içinde olduğuna ve ekonominin yerel seçimlere kadar idare edileceğine dikkat çekerken, “Seçim sonrasında muhtemelen IMF'e gidilecek. Bu 10-20 milyarla çözülecek bir durum değil. Bu 50-60 milyar dolarlık bir fon gerektiriyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ya da IMF'siz bir program gerekecek. IMF'yi istemesek bile büyük fon yaratabilecek tek yer IMF” dedi.

19'uncusu düzenlenen Marka Konferansı'nda ekonomideki son tabloyu yorumlayan Uğur Gürses, Türkiye'nin doğru reçete için öncelikle doğru bir teşhis koyması gerektiğini söyledi. “Şu anda bir ekonomik krizin içindeyiz, ekonomik durgunluk ve resesyona doğru gidiyoruz. Yerel seçime kadar ekonomi idare edilecek yeni bir temel karar alınmayacak yerel seçime kadar böyle devam edecek” ifadelerini kullanan Gürses, verilerin 1991 ve 2001 krizlerini hatırlattığını ve bunun adının dalgalanma değil kriz olarak konulması gerektiğini kaydetti. Yaşanan durumu doktorun hastasına doğru teşhis koymasına benzeten Gürses ancak doğru teşhisin doğru reçete sağlayabileceğini vurguladı. IMF'in Türkiye'ye pat diye 60 milyar dolarlık bir fon sağlamayacağını burada Fransa Almanya gibi ülkelerin kendi halklarının tepkisine göre oy kullanacağını dile getiren Gürses, “Türkiye'nin sermayeyi getirecek önlemler alması gerekiyor. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda iyileşme sağlanması gerekecek. Krizi çözmenin yolu demokratikleşme. Türkiye'nin kendi göbek bağını kesmesi ve kendi bahçesini düzenlemesi gerekiyor” dedi.

KUR 1 YIL SONRA DÜZELİR

Seçimlerden sonra hükümetin ciddi şekilde ekonomiye yaklaşacağını aksi halde toplumun refah kaybedeceğini dile getiren Gürses, “Kısa vadede döviz kuru üzerinde baskı devam edecek ve orta vadede normal bir patikaya girecek. Kurda bir yükselme olabilir ama 1 yıl sonra düz bir patika şeklinde devam edecek” dedi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “2013'te 3'üncü havalimanı ihalesini kaybettik. Bizim EBİDTA'mızın (faiz ve vergi öncesi kâr) yüzde 50'si Atatürk Havalimanı'ndan geliyordu. Antalya Havalimanı ile yüzde 25 EBİTDA'yı geri aldık. 3. Havalimanı'nda TGS ve Havaş olarak giriyoruz” dedi.