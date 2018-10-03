Son dakika… Enflasyon rakamları açıklandı! Kimse bu kadarını tahmin edemedi

Eylül ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 oldu. Aylık enflasyon yüzde 6.30 olarak gerçekleşti. Enflasyon son 15 yılın rekorunu kırdı. Yeni Ekonomi Programı'nda yıllık enflasyon yıl sonunda yüzde 20.8 olarak öngörülüyordu. Reuters'ın aylık artış tahmini yüzde 3.6 idi.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde %7,42, eğlence ve kültürde %6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,40 artış gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup %0,07 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün %0,07 ile en az artış gösteren grup oldu.

Yıllık en fazla artış %37,28 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %36,61, çeşitli mal ve hizmetler %30,61, gıda ve alkolsüz içecekler %27,70 ve konut %21,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %8,12 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)'de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %22,88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %15,32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Eylül 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

KİMİN BEKLENTİSİ

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu yeni enflasyon rakamını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Enflasyon rakamının beklentilerin üzerinde geldiğini belirten Muratoğlu, “Enflasyon beklentilerin üzerinde gelmiş! Kimin beklentisiymiş? Pazara, markete gidenler için şaşırtmayan bir enflasyon oranı açıklandı. Sahi fiyat artışlarını kime şikâyet edecektik? Zabıtayı mı arayacaktık? Ne oldu? 16 yıl boşa gitti! Enflasyon kriz yıllarına geri döndü! 2005 yılında tedavüle giren 200 liralık banknotun alım gücü 58 liraya düştü. O yıl 100 liralık mal alabiliyorken bu yıl aynı parayla sadece 29 liralık alışveriş yapabiliyorsun. Enflasyon dediğin budur. Cebindeki parayı kemirir, bitirir. Açıklanan rakamlar malumun ilanı oldu. Dürüst olmanın zamanı gelmişti çünkü yalan yanlış verilerle yabancıların borç vermeyeceği bire bir yetkililere söylendi.”dedi.

ÇÖPE ATILDI

Tüketici ile üretici enflasyonu arasındaki farkın 22 puan olduğunu belirten Muratoğlu, “Üreticiler zararına satış yaparak devam edemeyeceklerine göre yüzde 30'ların üzerinde buluşacaklar. Durun! Daha benzin ve motorine koyulan ÖTVnin durdurulması var. Onu da illa devreye sokacaklar. O kadar da Yeni Ekonomi Programı açıklanmıştı. Daha bir ay geçmeden bütün hedefleri çöpe atıldı! Keşke “en kötüsü buydu” diyebilsem.” ifadelerini kullandı.

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EN YÜKSEK BEKLENTİ YÜZDE 4 CİVARINDAYDI

Enfaslyon artışının devam edebileceğini belirten GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Enflasyonda artış devam edebilir, Ekim ayı gelişmeleri ve 25 Ekim PPK'sı önemli olacak… Türkiye'de tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki yıla kıyasla %24,5 arttı. Enflasyondaki artış hızı tabii oldukça şaşırtıcı, piyasa anketlerindeki en yüksek tahminin bile üzerine çıktı (en yüksek artış beklentileri %4 civarındaydı). Döviz kuru ve enerji fiyatlarına maruz kalan bileşenler enflasyondaki artışın temel nedenlerini oluşturmakta… %6,3'lük aylık artış 2001 döneminden sonraki en yüksek aylık artışa işaret ediyor, yıllık enflasyon da 2003 ortasından beri en yüksek seviyeye gelmiş oldu. Enflasyon, son gerçekleşmeyle beraber Merkez Bankası politika faizinin 50 baz puan üzerine çıkmış oldu.” dedi.

ANA HARCAMA GRUPLARINDA NE OLDU?

Ana harcama gruplarına da değerlendiren Erkan, “Değişimlere baktığımızda; en çok artış gösteren kalemlerin aylık bazda %11,41 ile ev eşyası, %9,15 ile ulaştırma, %7,42 ile çeşitli mal ve hizmetler olduğunu görüyoruz. Gıda ve alkolsüz içecekler aylık bazda Eylül ayında %6,40 artış ile oldukça hızlı bir yükseliş göstermiş, yıllık gıda enflasyonu ise %27,70 seviyesinde oldukça yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Hemen bütün alt gruplarda yüksek artışlar görülüyor. Özel kapsamlı göstergelerde, çekirdek enflasyon dediğimiz C göstergesinde TRY'deki değer kaybının etkisiyle aylık bazda %6,76 ile yıllık %24,05'e hızlı bir yükseliş var. Enerji enflasyonu artmaya devam ediyor, hem petrol fiyatı hem de kur artışına bağlı enerji fiyatları nedeniyle aylık bazda %6,05 artış görülmektedir.” ifadelerini kullandı.