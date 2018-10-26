OYAK Çimento’ya Tayvanlılar ortak oldu

OYAK Çimento'nun yüzde 40'ı 640 milyon dolar (3.6 milyar TL) değerle Tayvanlılara satılıyor. Türkiye Çimento üretiminin yüzde 16'sını OYAK Çimento yapıyor. Bu anlaşma ile Türkiye'ye 2018'in en büyük yabancı yatırımı gelmiş oldu.

OYAK ve Uzak Doğulu çimento üreticisi Taiwan Cement Corporation (TCC) çimento sektöründe ortaklık kurma kararı alırken; taraflar arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre OYAK Çimento’nun yüzde 40 hissesi yaklaşık 640 milyon dolar bedelle TCC’ye devredilecek.

OYAK Çimento bünyesinde Aslan Çimento, Adana Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento , Ünye Çimento, Denizli Çimento ve OYAK Beton Sanayi bulunuyor.

OYAK Çimento’nun iştirakleri tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi konumundaki OYAK ve Uzak Doğu’nun önde gelen çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation’ın uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirmek amacıyla ortaklık kurmaya karar verdiği belirtildi.

OYAK ile TCC arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre; OYAK’ın yüzde 100 sahibi olduğu OYAK Çimento hisselerinin toplam 1.6 milyar dolar değer üzerinden yüzde 60’ının OYAK’ta kalması ve kalan yüzde 40’ının yaklaşsık 640 milyon dolar TCC’ye devredilmesi kararlaştırıldı.

OYAK: YENİ PAZARLARA AÇILMAYI HEDEFLİYORUZ

OYAK’tan yapılan açıklamada, ortaklığın OYAK’ın sürdürülebilir büyüme ve dünyaya açılma vizyonunun bir yansıması olduğu belirtilerek, bu işbirliği ile bölgede ve dünyada yeni pazarlara açılmanın hedeflendiği ifade edildi.

İşbirliğinin yurtdışı piyasaların Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “OYAK ve TCC arasında tesis edilen iş birliğinin önümüzdeki dönemde uluslararası arenada büyüme hedeflerimize ve ülke menfaatlerimize uygun olarak gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. OYAK bir dünya markası olma hedefi yolunda atılımlarına devam edecek” dedi.

Çin’de doymaya yakın olan pazarın artık stratejik beklentilerini karşılamadığını belirten TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang de, Türkiye gibi stratejik önemdeki bir ülkede OYAK ile işbirliğinin çok büyük bir fırsat olduğunu ve TCC’nin Asya pazarı dışına açılması adına öncü bir adım olacağını söyledi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Tayvan’da 11, Çin’de ise 65 milyon ton çimento üretim kapasitesi olan TCC 2017 yılında 3.2 milyar dolar hasılat gerçekleştirdi. Toplam 23 adet fabrikası bulunan TCC, Çin'in en büyük üreticileri arasında bulunuyor.

Diğer yandan söz konusu işlem, 2018 yılında Türkiye’ye giren en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biri olacak.

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS A/S özel sermaye fonu Actera ve Esas Holding’in neredeyse tamamına sahip olduğu U.N. Ro-Ro’nun yüzde 98.8’ini, finansal borçlar düşüldükten sonra 950 milyon euro hisse değeri üzerinden bu yıl içinde satın almıştı.

İKİ DE FABRİKA ALIYOR

Öte yandan borçlarını azaltmaya çalışan Brezilyalı çimento üreticisi Intercement, Portekiz ve Afrika’nın batısı açıklarındaki Cape Verde adalarında bulunan çimento fabrikalarını OYAK’a satmak için anlaştı.

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