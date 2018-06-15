Taşıt kredisi şartları nelerdir? 2018 taşıt kredisi faiz oranları

Araba sahibi olmak gibi bir hayaliniz varsa ya peşin para ile ya da bankaların sunmuş olduğu taşıt kredilerinden yararlanacaksınız. Peki, taşıt kredisi şartları ve araç kredisi faiz oranları nelerdir? Aradığınız tüm sorulara cevaplar haberimizde...

İkinci el veya sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenlerin öncelikli olarak bilmeleri gereken “Taşıt kredisi şartlarının ne olduğudur. Taşıt kredisi şartları nelerdir? ve taşıt kredisi faiz oranları hakkında merak ettiklerinizi haberimizde kolaylıkla bulabilirsiniz…

TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.

Bu şartları sağlamanız durumunda bir diğer önemli şart ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir.

Taşıt kredisi başvurusu sırasında devam eden bir borcunuz varsa, bu durum kredi almanızda engel teşkil edebilir. Eğer devam eden borcunuz varsa, ödemelerinizi düzenli gerçekleştirmiş olmanız çok büyük önem arz etmekte. Bankalar ödemelerinizi aksatmamış olmanıza bilhassa dikkat ederler.

Alacağınız otomobilin sıfır ya da ikinci el araç olması da krediye etki eden bir diğer faktör. Bu yüzden her iki kredi türü için bankalar farklı yollar izleyebilirler. Örneğin ikinci el araç kredisi, bankadan bankaya çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle 5 yaşındaki araçlara kadar verilmektedir. Ancak bazı bankalar bu sınırı 10 yaşa kadar çıkarabilmektedirler. Başvuruda bu detayı unutmamanızda fayda vardır.

TAŞIT KREDİSİ ÖZEL ŞARTLAR

Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan araçlar için araç değerinin %70'i kadar kredi verilirken 50.000 TL'nin üstündeki araçlar için 50.000 TL'ye kadar olan kısım için %70, 50.000 TL'yi aşan kısım içinse %50 oranında kredi verilir.

İLGİLİ HABER Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2018 (15 HAZİRAN)

Bankalar Kredi Tutarı Vade Süresi Faiz Oranı

QNB FinansBank 1.000 TL – 200.000 TL 3 – 48 Ay %1,80

Yapı Kredi 1.000 TL – 1.000.000 TL 3 – 48 Ay %1,70

DenizBank 1.000 TL – 100.000 TL 3 – 48 Ay %1,74

Garanti Bankası 500 TL – 1.000.000 TL 3 – 48 Ay %1,74

BankPozitif 1.000 TL – 1.000.000 TL 3 – 48 Ay %1,49

Akbank 2.000 TL – 200.000 TL 3 – 48 Ay %1,41

VakıfBank 1.000 TL – 250.000 TL 6 – 48 Ay %1,65

İş Bankası 1.000 TL – 200.000 TL 3 – 48 Ay %1,63

TEB 1.000 TL – 1.000.000 TL 3 – 48 Ay %1,73