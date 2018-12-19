Türkiye genelinde 95 bin esnaf kepenk kapattı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Bu yıl sadece seçim bölgem Antalya’da kepenk kapatan esnaf sayısı 4 bin 700, Türkiye genelinde ise 95 bin. Kepenk kapatan esnaf sayısında geçen seneye göre yüzde 10’a yakın artış var. Bu bütçe vicdansız bir bütçedir” dedi.

TBMM'de görüşmeleri devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi hakkında CHP grubu adına söz alan Budak, bütçenin vatandaşın gündemiyle hiçbir ilgisi bulunmadığını dile getirerek şunları söyledi.

KEPENK KAPATAN ESNAF SAYISINDA GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 10'A YAKIN ARTIŞ VAR.

Budak şunları söyledi, “Sokağa çıkıp kaynakçı Mehmet ustayla konuştuğunuzda görüyorsunuz ki, 1.603 TL asgari ücretle 4 çocuğunu nasıl geçindireceğini, evlere temizliğe giden, sigortası da olmayan eşi hastalığı nedeniyle çalışamaz duruma düşerse, küçük oğlunu nasıl okula göndereceğini düşünüyor. İlkokula giden bir çocuğun aylık ortalama eğitim masrafı yalnızca bu yıl yüzde 50 arttı. Bakkal İsmail kardeşim hemen karşısına açılan zincir marketin 40 yıllık dükkânını batıracağının farkında. Ayakta zor duruyor. Zararı göze alıp kepengi açık tutmaya çalışıyor. Bu yıl sadece seçim bölgem Antalya'da kepenk kapatan esnaf sayısı 4 bin 700. Türkiye genelinde ise 95 bin. Kepenk kapatan esnaf sayısında geçen seneye göre yüzde 10'a yakın artış var.

2,5 MİLYONA YAKIN KREDİ KARTI TAKİPTE

Emekli Seyhan abla aylığıyla kredi kartı borcunu bile ödeyemiyor. Bir ay bir kredi kartının, diğer ay diğer kartının asgarisini ödeyerek idare etmeye çalışıyor. Kart faizleri anapara borcunu geçmiş durumda. Takibe düşen kart sahibi sayısı 2 milyon 340 bin, kredi kartı sahibi olanların %10'u icralık durumda. 45 yaşındaki Ömer, tezgâhtar olarak çalışıyor, düşük maaşıyla geçinemiyor. Yaşı nedeniyle yeni bir iş bulamıyor. Yaşa takılıyor, emeklilik hakkını da alamıyor. Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce mağdurdan sadece biri.

ÜCRETLİDEN SGK PRİMİYLE BERABER 30 MİLYAR TL VERGİ KESTİNİZ

İşçiyi, emekliyi ezdirip yandaşı zengin ettiniz. Yalnızca 2017 yılında 6 milyon asgari ücretliden SGK primiyle beraber 30 milyar TL vergi kestiniz. Buna karşılık, yandaşların vergilerine 126 milyar liralık muafiyet ve istisna uyguladınız. Vatandaşlarımızın hayatını iyice zorlaştırdınız. Ama Türk vatandaşlığına geçmeyi kolaylaştırdınız. Kim olursan ol, artık 250 bin dolarlık taşınmaz alma taahhüdü vermek bile vatandaş olmak için yeterli. Sonuç olarak bu bütçe, adaletten yoksun, asgari ücretliyi, emekliyi, memuru, esnafı, çiftçiyi yok sayan, bir zulüm bütçesidir. Bu bütçe, vatandaşın derdine derman olmayan, üretime katkı sağlamayan, değişen dünya koşullarına uyum göstermeyen, tutarsız, vizyonu ve en önemlisi de vicdanı olmayan bir bütçedir.”