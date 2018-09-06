Vatandaşın dolar varlığı 234 milyon dolar arttı

20 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında vatandaş 234 milyon dolar satın aldı. Vatandaşın bankalardaki euro varlığı 262 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre 31 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında vatandaş 234 milyon dolar satın aldı. Vatandaşın bankadaki dolar varlığı yüzde 0.47 arttı.

20 Ağustos tarihinde yurt içindeki vatandaşların bankalarda 49 milyar 891 milyon doları bulunurken 31 Ağustos tarihinde bu rakam 50 milyar 125 milyon dolara çıktı.

31 Ağustos tarihinde 6 aya kadar vadeli döviz mevduatlarının vergisi yüzde 18’den 20’ye çıkarılmış, bir yıldan uzun vadeli TL hesaplarının vergisi ise yüzde 10’dan yüzde 0’a indirilmişti.

Vatandaşın bankalardaki euro varlığının da değrei 20 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında arttı. Merkez Bankası’nın istatistiklerine göre 20 Ağustos’ta vatandaşın 23 milyar 465 milyon dolar değerinde eurosu bulunuyordu. Bu rakam 31 Ağustos’ta 23 milyar 727 milyon euroya çıktı. Vatandaşın euro varlığı 262 milyon dolar arttı.