Vodafone internet paylaşımından ücret almayacak

Vodafone internet paylaşımı için abonelerinden ücret almayacağını duyurdu. Turkcell mobil data paylaşımı için ayda 9 TL alacağını açıklamıştı.

Turkcell’in cep telefonundaki internetin paylaşılmasına ayda 9 TL alacak olmasının ardından Vodafone’dan bir açıklama geldi. Vodafone internet paylaşımı için müşterilerinden herhangi bir ücret almayacağını açıkladı.

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

‘DİJİTAL DÖNÜŞÜME LİDERLİK EDİYORUZ’

Vodafone açıklamasında, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan ‘kişisel erişim noktası’ özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi

NE OLMUŞTU?

Turkcell hatlı cep telefonunu hotspot noktası olarak kullanan kişiler 9 TL ücret ödeyecekler. Şirket iki tip paket çıkardı. Bu paketlerin birinin ücreti 9 TL, bir diğerinin ise 19 TL.

9 TL’lik pakette bir yıl taahhüt vererek 2 GB’lık interneti paylaşabiliyorsunuz.19 TL ücreti olan pakette ise aylık olarak 2 GB internet paylaşımı yapılıyor.

Sadece hotspot / tethering (hotspot özelliği olan akıllı telefonlardan WiFi'a bağlanma özelliği olan cihazlara internet paylaşımı) kullanımlarında geçerli 2 GB internet içeriyor.

AA-SOZCU.COM.TR