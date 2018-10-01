3. Havalimanı’na yakın ilçelerde konut yatırımı kazandırır mı?

İstanbul’un 3. Havalimanı Avrupa Yakası’nın Karadeniz kıyısında yer alıyor. 2012 yılında başlayan projeye yakın bölgeler, konut yatırımı yapanların ilgi odağı olmayı başardı.

Arnavutköy ve Eyüp ilçelerindeki konut fiyatlarını etkileyen 3. Havalimanı projesinde sona gelindi. Yeni Havalimanı, bölgede birçok ulaşım ve konut projesini de beraberinde getirdi ve söz konusu ilçelerdeki konut fiyatlarında artış yaşandı.

Peki 3. Havalimanı'nın bulunduğu Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinde satılık ve kiralık konut fiyatları ne kadar oldu? Zingat.com Bölge Raporu Ağustos 2018 verilerine göre İstanbul'un Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinde satılık ortalama 100 metrekarelik konut fiyatlarını inceledik. Ayrıca bölgede geri dönüş süresi bir diğer adıyla amortisman (satın alınacak bir konuta yapılacak yatırımın, konutun kiraya verilmesi durumunda kaç yılda geri ödeneceğini gösteren veri) bilgilerini derledik.

Arnavutköy

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde satılık ve kiralık daireler ilgi görmeye devam ediyor. İlçede ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 220 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 22 yıl olarak hesaplanıyor. Arnavutköy'de satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 166 bin 486 TL ile 277 bin 476 TL arasında değişirken, ortalama konut satış fiyatı 221 bin 981 TL olarak belirtiliyor.

Arnavutköy'de ortalama 100 metrekare için kiralık konut fiyatı 855 TL. Yine ortalama 100 metrekare için en düşük kiralık konut fiyatı 641 TL olurken, en yüksek kira fiyatı 1.069 TL olarak belirlendi.

Eyüp

İstanbul'un Eyüp ilçesi konut geri dönüş süresi ile dikkat çekiyor. İlçede ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 681 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 15 yıl olarak hesaplanıyor. Eyüp'te satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 276 bin 65 TL ile 460 bin 108 TL arasında değişirken, ortalama konut satış fiyatı 368 bin 86 TL olarak belirtiliyor.

Eyüp'te ortalama 100 metrekare için kiralık konut fiyatı 2 bin 65 TL. Yine ortalama 100 metrekare için en düşük kiralık konut fiyatı 1.549 TL olurken, en yüksek kira fiyatı 2 bin 581 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Zingat