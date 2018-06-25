24 Haziran seçim sonucu: İşte HDP’nin oy oranı! HDP’nin kazanan milletvekilleri

24 Haziran seçim sonucu belli oldu gibi, seçim sonuçları belli olmasının ardından "HDP barajı geçti mi" sorusunun yanıtını da cevap buldu. İşte, gayriresmi sonuçlara göre HDP'nin birinci olduğu iller, HDP milletvekili sayısı ve HDP oy oranı...

24 Haziran seçim sonuçları belli oldu gibi. Türkiye genel seçim sonuçları merakla bekleniyordu. Bir diğer merak konusu olan “HDP barajı geçer mi” sorusunun cevabı da yanıt buldu. 24 Haziran seçimlerine tek başına giren Halkların Demokratik Partisi’nin barajı geçip geçmemesi TBMM’deki sandalye dağılımı açısından kritik önem taşıyordu. Peki, HDP’nin oyu yüzde kaç oldu, HDP hangi illerde birinci oldu? İşte, HDP’nin en çok oy aldığı iller ve HDP seçim sonuçları… HDP BARAJI AŞTI! 24 Haziran seçimlerinde sandıkların yüzde 99’unu açılırken, HDP açılan sandıklara göre yüzde 11.6 oy alarak, 67 milletvekili çıkarıyor. HDP HANGİ İLLERDE BİRİNCİ OLDU? 24 Haziran seçimlerinde hiçbir ittifak içerisinde yer almayan HDP, 11 ilde birinci parti olmayı başardı. HDP seçim sonuçlarına göre; Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Ağrı, Iğdır’da birinci parti olmayı başardı. TUNCELİ: Yüzde 51.3 DİYARBARKIR: Yüzde 65.9 MARDİN: Yüzde 59.6 SİİRT: Yüzde 51.38 BATMAN: Yüzde 62.4 ŞIRNAK: Yüzde 70.7 HAKKARİ: Yüzde 70.4 MUŞ: Yüzde 59.9 VAN: Yüzden 59.6 AĞRI: Yüzde 62.6 IĞDIR: Yüzde 44.4 HDP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ ADANA Tülay Hatimoğulları Kemal Peköz AĞRI Abdullah Koç Berdan Öztürk Dirayet Dilan Taşdemir ANKARA Filiz Kerestecioğlu Demir BATMAN Feleknas Uca Necdet İpekyüz Ayşe Acar Başaran Mehmet Rüştü Tiryaki BİNGÖL Erdal Aydemir BİTLİS Mahmut Celadet Gaydalı DİYARBAKIR Adnan Selçuk Mızraklı Dersim Dağ Garo Paylan Hişyar Özsoy İmam Taşçıer Musa Farisoğulları Remziye Tosun Salihe Aydeniz Semra Güzel GAZİANTEP Mahmut Toğrul HAKKARİ Leyla Güven Sait Dede Özgür Zeydanoğlu HATAY Barış Atay Mengüllüoğlu IĞDIR Habip Eksik İSTANBUL Hüda Kaya Musa Piroğlu Zeynel Özen Erkan Baş Oya Ersoy Züleyha Gülüm Ahmet Şık Ali Kenanoğlu Hakkı Saruhan Oluç Dilşat Canbaz Kaya Erol Katırcıoğlu Pervin Buldan İZMİR Serpil Kemalbay Pekgözegü Murat Çepni KARS Ayhan Bilgen KOCAELİ Ömer Faruk Gergerlioğlu MARDİN Mithat Sancar Pero Dundar Tuma Çelik Ebrü Günay MERSİN Fatma Kurtulan Rıdvan Turan MUŞ Gülüstan Kılıç Koçyiğit Mensur Işık SİİRT Meral Danış Beştaş Sıdık Taş ŞANLIURFA Nimetullah Erdoğmuş Ayşe Sürücü Nusrettin Maçin Ömer Öcalan ŞIRNAK Hasan Özgüneş Hüseyin Kaçmaz Nuran İmir DERSİM Alican Ünlü VAN Sezai Temelli Bedia Özgökçe Ertan Murat Sarısaç Muazzez Orhan