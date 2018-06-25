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24 Haziran seçim sonucu: İşte HDP’nin oy oranı! HDP’nin kazanan milletvekilleri

24 Haziran seçim sonucu belli oldu gibi, seçim sonuçları belli olmasının ardından "HDP barajı geçti mi" sorusunun yanıtını da cevap buldu. İşte, gayriresmi sonuçlara göre HDP'nin birinci olduğu iller, HDP milletvekili sayısı ve HDP oy oranı...

android-time 08:17 25 Haziran 2018
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24 Haziran seçim sonucu: İşte HDP’nin oy oranı! HDP’nin kazanan milletvekilleri
24 Haziran seçim sonucu belli oldu gibi, seçim sonuçları belli olmasının ardından "HDP barajı geçti mi" sorusunun yanıtını da cevap buldu. İşte, gayriresmi sonuçlara göre HDP'nin birinci olduğu iller, HDP milletvekili sayısı ve HDP oy oranı...

24 Haziran seçim sonuçları belli oldu gibi. Türkiye genel seçim sonuçları merakla bekleniyordu. Bir diğer merak konusu olan “HDP barajı geçer mi” sorusunun cevabı da yanıt buldu. 24 Haziran seçimlerine tek başına giren Halkların Demokratik Partisi’nin barajı geçip geçmemesi TBMM’deki sandalye dağılımı açısından kritik önem taşıyordu. Peki, HDP’nin oyu yüzde kaç oldu, HDP hangi illerde birinci oldu? İşte, HDP’nin en çok oy aldığı iller ve HDP seçim sonuçları…

HDP BARAJI AŞTI!

24 Haziran seçimlerinde sandıkların yüzde 99’unu açılırken, HDP açılan sandıklara göre yüzde 11.6 oy alarak, 67 milletvekili çıkarıyor.

HDP HANGİ İLLERDE BİRİNCİ OLDU?

24 Haziran seçimlerinde hiçbir ittifak içerisinde yer almayan HDP, 11 ilde birinci parti olmayı başardı. HDP seçim sonuçlarına göre; Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Ağrı, Iğdır’da birinci parti olmayı başardı.

TUNCELİ: Yüzde 51.3

DİYARBARKIR: Yüzde 65.9

MARDİN: Yüzde 59.6

SİİRT: Yüzde 51.38

BATMAN: Yüzde 62.4

ŞIRNAK: Yüzde 70.7

HAKKARİ: Yüzde 70.4

MUŞ: Yüzde 59.9

VAN: Yüzden 59.6

AĞRI: Yüzde 62.6

IĞDIR: Yüzde 44.4

HDP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

ADANA

Tülay Hatimoğulları

Kemal Peköz

AĞRI

Abdullah Koç

Berdan Öztürk

Dirayet Dilan Taşdemir

ANKARA

Filiz Kerestecioğlu Demir

BATMAN

Feleknas Uca

Necdet İpekyüz

Ayşe Acar Başaran

Mehmet Rüştü Tiryaki

BİNGÖL

Erdal Aydemir

BİTLİS

Mahmut Celadet Gaydalı

DİYARBAKIR

Adnan Selçuk Mızraklı

Dersim Dağ

Garo Paylan

Hişyar Özsoy

İmam Taşçıer

Musa Farisoğulları

Remziye Tosun

Salihe Aydeniz

Semra Güzel

GAZİANTEP

Mahmut Toğrul

HAKKARİ

Leyla Güven

Sait Dede

Özgür Zeydanoğlu

HATAY

Barış Atay Mengüllüoğlu

IĞDIR

Habip Eksik

İSTANBUL

Hüda Kaya

Musa Piroğlu

Zeynel Özen

Erkan Baş

Oya Ersoy

Züleyha Gülüm

Ahmet Şık

Ali Kenanoğlu

Hakkı Saruhan Oluç

Dilşat Canbaz Kaya

Erol Katırcıoğlu

Pervin Buldan

İZMİR

Serpil Kemalbay Pekgözegü

Murat Çepni

KARS

Ayhan Bilgen

KOCAELİ

Ömer Faruk Gergerlioğlu

MARDİN

Mithat Sancar

Pero Dundar

Tuma Çelik

Ebrü Günay

MERSİN

Fatma Kurtulan

Rıdvan Turan

MUŞ

Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Mensur Işık

SİİRT

Meral Danış Beştaş

Sıdık Taş

ŞANLIURFA

Nimetullah Erdoğmuş

Ayşe Sürücü

Nusrettin Maçin

Ömer Öcalan

ŞIRNAK

Hasan Özgüneş

Hüseyin Kaçmaz

Nuran İmir

DERSİM

Alican Ünlü

VAN

Sezai Temelli

Bedia Özgökçe Ertan

Murat Sarısaç

Muazzez Orhan

Son güncelleme: android-time 09:3925.06.2018
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