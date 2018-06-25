24 Haziran seçim sonucu: İşte HDP’nin oy oranı! HDP’nin kazanan milletvekilleri

24 Haziran seçim sonuçları belli oldu gibi. Türkiye genel seçim sonuçları merakla bekleniyordu. Bir diğer merak konusu olan “HDP barajı geçer mi” sorusunun cevabı da yanıt buldu. 24 Haziran seçimlerine tek başına giren Halkların Demokratik Partisi’nin barajı geçip geçmemesi TBMM’deki sandalye dağılımı açısından kritik önem taşıyordu. Peki, HDP’nin oyu yüzde kaç oldu, HDP hangi illerde birinci oldu? İşte, HDP’nin en çok oy aldığı iller ve HDP seçim sonuçları…
HDP BARAJI AŞTI!
24 Haziran seçimlerinde sandıkların yüzde 99’unu açılırken, HDP açılan sandıklara göre yüzde 11.6 oy alarak, 67 milletvekili çıkarıyor.
HDP HANGİ İLLERDE BİRİNCİ OLDU?
24 Haziran seçimlerinde hiçbir ittifak içerisinde yer almayan HDP, 11 ilde birinci parti olmayı başardı. HDP seçim sonuçlarına göre; Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Ağrı, Iğdır’da birinci parti olmayı başardı.
TUNCELİ: Yüzde 51.3
DİYARBARKIR: Yüzde 65.9
MARDİN: Yüzde 59.6
SİİRT: Yüzde 51.38
BATMAN: Yüzde 62.4
ŞIRNAK: Yüzde 70.7
HAKKARİ: Yüzde 70.4
MUŞ: Yüzde 59.9
VAN: Yüzden 59.6
AĞRI: Yüzde 62.6
IĞDIR: Yüzde 44.4
HDP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
ADANA
Tülay Hatimoğulları
Kemal Peköz
AĞRI
Abdullah Koç
Berdan Öztürk
Dirayet Dilan Taşdemir
ANKARA
Filiz Kerestecioğlu Demir
BATMAN
Feleknas Uca
Necdet İpekyüz
Ayşe Acar Başaran
Mehmet Rüştü Tiryaki
BİNGÖL
Erdal Aydemir
BİTLİS
Mahmut Celadet Gaydalı
DİYARBAKIR
Adnan Selçuk Mızraklı
Dersim Dağ
Garo Paylan
Hişyar Özsoy
İmam Taşçıer
Musa Farisoğulları
Remziye Tosun
Salihe Aydeniz
Semra Güzel
GAZİANTEP
Mahmut Toğrul
HAKKARİ
Leyla Güven
Sait Dede
Özgür Zeydanoğlu
HATAY
Barış Atay Mengüllüoğlu
IĞDIR
Habip Eksik
İSTANBUL
Hüda Kaya
Musa Piroğlu
Zeynel Özen
Erkan Baş
Oya Ersoy
Züleyha Gülüm
Ahmet Şık
Ali Kenanoğlu
Hakkı Saruhan Oluç
Dilşat Canbaz Kaya
Erol Katırcıoğlu
Pervin Buldan
İZMİR
Serpil Kemalbay Pekgözegü
Murat Çepni
KARS
Ayhan Bilgen
KOCAELİ
Ömer Faruk Gergerlioğlu
MARDİN
Mithat Sancar
Pero Dundar
Tuma Çelik
Ebrü Günay
MERSİN
Fatma Kurtulan
Rıdvan Turan
MUŞ
Gülüstan Kılıç Koçyiğit
Mensur Işık
SİİRT
Meral Danış Beştaş
Sıdık Taş
ŞANLIURFA
Nimetullah Erdoğmuş
Ayşe Sürücü
Nusrettin Maçin
Ömer Öcalan
ŞIRNAK
Hasan Özgüneş
Hüseyin Kaçmaz
Nuran İmir
DERSİM
Alican Ünlü
VAN
Sezai Temelli
Bedia Özgökçe Ertan
Murat Sarısaç
Muazzez Orhan