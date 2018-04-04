50 bin kişi bekleniyor! CHP’den büyük şeker mitingi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde cumartesi günü şeker fabrikaları için Çorum'da büyük bir miting düzenlenecek. ‘’Şeker fabrikalarının satışından vazgeçin’’ çağrısı yapılacak olan mitingde, CHP logosu ve parti bayrakları olmayacak, sadece Türk bayrakları yer alacak. Mitinge 50 bin kişinin katılması öngörülüyor.

CHP, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeme gelmesinin ardından harekete geçmiş ve bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet, özelleştirilmesi planlanan 14 şeker fabrikasını ziyaret etmişti. Bu ziyaretlerin ardından CHP bu kez de Çorum’da büyük bir miting yapmayı kararlaştırdı.

50 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 7 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de Çorum’daki ‘'Büyük Şeker Mitinginde'' halka seslenecek. Mitinge CHP'nin bütün Milletvekilleri ile PM üyeleri de tam kadro katılacak. Mitinge 50 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Veli Ağababa SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, şeker fabrikalarının satışına karşı çıkan herkesi mitinge beklediklerini belirterek, ‘'Hükümet üyeleri de dahil, bu özelleştirmelere her kesimden insan karşı… Büyük şeker mitinginde bu satışın durdurulması için çağrı yapacağız'' dedi.

100 BİN İMZA MECLİS'TE

Bu arada Atatürkçü Düşünce Derneğinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlattığı imza kampanyasında da sayı 100 bini buldu. İmzalar TBMM Dilekçe Komisyonu'na teslim edildi. ADD'yi toplantıda Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan temsil etti.

ADD Eski Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ‘'İktidar şeker çiftçisine, işçisine, nakliyecisine değil ABD taleplerine bel bağlıyor. Şeker fabrikaları değil, israf batağındaki saray rejimi bu millete yüktür. Atatürkçü ekonomi ve tarım modelini yok sayarak tarımı ve sanayiyi yabancı şirketlerin kar hırsına terk etmeye çalışanlar, gaflet ve dalalet uykusundadır. Artık uyanın'' dedi.