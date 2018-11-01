Bedellide başvuru sayısı 724 bine ulaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik başvurularına ilişkin "Bedelliye 724 bin 144 kişi müracaatta bulunmuş, 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmıştır." dedi.

“Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir” diyen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

“PKK/PYD/YPG’nin, Münbiç’ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin’de olduğu gibi Münbiç’te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir.

Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak’tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir.

Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmelidir.

(S-400 sistemi) 2019’da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır.

15 Temmuz 2016’dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK’dan 15 bin 153 personel ihraç edilmiştir.”

AA