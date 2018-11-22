AKP’li belediyenin kıyağı! Mecliste ormanlık alan metrekaresi 1 TL’den ihale edilmiş

Antalya’nın AKP’li Aksu Belediyesi’nin, Orman Bakanlığından 49 yıllığına kiralanan 450 bin metrekarelik ormanlık alanın metrekaresini yıllık 1,15 liradan 25 yıllığına ihale edilmesini CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, meclis gündemine taşıdı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle konuyla ilgili bir soru önergesi verdi.

“ALTIN DEĞERİNDE BİR ORMANLIK ALAN”

Budak soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Antalya, Aksu Belediyesi tarafından 14 Kasım'da Orman Bakanlığından 49 yıllığına kiralanan ve içinde çok sayıda işletmenin de bulunduğu 450 bin metrekarelik ormanlık alan, belediye tarafından açılan kapalı teklif usulü ihale ile metrekaresi yıllık 1 TL 15 kuruştan Sena Tur Şirketi'ne 25 yıllığına ihale edildi. Bahsi geçen alan, Antalya havaalanı karşısından başlayıp bir sınırı Antalya-Alanya yoluna dayanan altın değerinde bir ormanlık alandır.”

“ADIM ADIM TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Böyle ihale görülmedi diyen CHP'li Budak, “AKP'li belediyeler, yağmanın, kanun tanımazlığın ve yandaş şirketlere kıyağın boyutunu her geçen gün daha da artırıyorlar. Ama buna izin vermeyeceğiz. Vicdan sızlatan peşkeşin adım adım takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Budak, ihaleyi alan Sena Tur Ltd. Şti'nin, aynı zamanda Alkoçlar ile birlikte Konyaaltı sahil işletme ihalesini de alan firma olduğunu söyledi.

“YAĞMA, KANUN TANIMAZLIK”

450 bin metrekarelik devasa alan metrekaresi yıllık 1 TL 15 kuruştan verildiğini söyleyen CHP'li Budak, şöyle devam etti: “Böyle bir ihale görülmediğini belirterek şöyle “Bu ihalede kamu yararı değil yandaşa rant sağlama yararı gözetilmiştir. Üstelik ihaleye de ne hikmetse sadece bir firma giriyor. Bu firmanın da geçtiğimiz Mart ayında Antalya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Konyaaltı sahil işletme ihalesini de alan Alkoçlar- Sena Tur ortaklığındaki Sena Tur Ltd. Şti. olması ayrıca dikkat çekici. Anımsanacağı gibi o ihaleye de sadece bir firma girmişti. AKP'li belediyeler, yağmanın, kanun tanımazlığın ve yandaş şirketlere kıyağın boyutunu her geçen gün daha da artırıyorlar. Yine adrese teslim bir ihaleyle daha karşı karşıyayız. Ama buna izin vermeyeceğiz. Bu vicdan sızlatan peşkeşin adım adım takipçisi olacağız”

İHALE İPTAL EDİLECEK MİDİR?

İhalenin duyurusu ne zaman ve hangi yöntemle yapıldığını soran CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Söz konusu ormanlık alanı Bakanlıktan 49 yıllığına kiralayan Aksu Belediyesi Orman Bakanlığına yıllık ne kadar ödeme yapıldığının cevabını istedi. Budak, “450 bin metrekarelik ormanlık alanın 25 yıl süre ile dönümü ortalama 1.150 TL'ye, metrekaresi 1 TL 15 kuruşa ihale edilmesi kamu çıkarlarına uygun mudur? İhaleden belediyenin elde edeceği gelir ne olacaktır? Şehir ormanında bulunan ticari ünitelerin işletilmesinden belediyenin alacağı pay var mıdır varsa ne kadardır? Sadece bir firmanın katıldığı ihalede kamu yararını gözeten rekabet şartları oluşmuş mudur? Oluşmamış ise ihale iptal edilecek midir?” sorularına da yanıt istedi.

ALANIN İÇERİSİNDE NE VAR?

15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının verildiği ve içerisinde 2 adet kır kahvesi, 2 adet kır lokantası, 8 adet büfe, 7 adet yöresel ürünler satış ünitesi, 1 adet ipli macera alanı, 1 adet manej ve 1 adet paintball alanı gibi çok sayıda ticari ünitenin bulunduğu şehir ormanı, 500 bin muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılarak 510 bin TL'ye 25 yıllığına Sena Turizm Ltd. Şti.'ye ihale edildi.