Aşı olmayı reddedene bir yıl hapis

CHP ve İYİ Partili 9 sağlıkçı Milletvekili aşı konusunda yasa teklifi hazırladı. TBMM'ye sunulan teklif uyarıca bazı hastalıklar için zorunlu olması gereken aşıyı yaptırmayan ya da velisi bulunduğu çocuğun aşı olmasını engelleyenlere, bir yıla kadar hapis cezası verilecek.

Zorunlu aşıya karşı toplumun güvenini sarsacak davranışta bulunanlar da, 2 aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Kanun teklifinin gerekçesinde, ”Aşı bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyen alternatifsiz bir koruyucu sağlık hizmetidir” denildi. Türkiye’de geçen yıl 23 bin 642 aile, çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmişti.

CHP'nin doktor milletvekilleri Ceyhun İrgil, Nurettin Demir, Niyazi Nefi Kara, Tur Yıldız Biçer, Hüseyin Çamak, Ali Şeker, Murat Emir ve İYİ Partili doktor vekiller Çetin Arık ile Erkan Aydın'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifin yasalaşması halinde zorunlu aşıların uygulanmasını reddederek, kendisinin velisi bulunduğu veya kişi ya da kurum yetkilisi olarak sorumlu bulunduğu çocuğunun ve vasisi bulunduğu kısıtlının aşılanmasını engelleyen veya toplumun zorunlu aşıya olan güvenini sarsacak davranışlarda bulunan; ya da bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Teklifin gerekçesinde, “Bulaşıcı hastalıklar, yaşamı tehdit eden bir unsur olarak ortaya çok ağır sonuçlar çıkarabilecektir. Bu tehlikeye karşı aşılama, en kolay, ekonomik ve etkin koruyucu hekimlik uygulamalarındandır. Ülkemizde pek çok bulaşıcı hastalık çocukluk dönemi aşıları sayesinde ortadan kalkmıştır. Çocukların yüksek yararları gözetilerek başta sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, ihtiyaç duydukları ve duyacakları sağlık hizmetlerinin sağlanması devletin temel görevlerindendir. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik içeren bu teklifte zorunlu aşıların uygulanmasını reddederek kendisinin velisi bulunduğu kişi ya da kurum yetkilisi olarak sorumlu olduğu veya vasisi olduğu kısıtlının aşılanmasını engelleyen ve toplumun zorunlu aşıya güvenini sarsacak davranışlarda bulunan kişilerin cezalandırılması amaçlanmıştır” denildi.