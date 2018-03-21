Aydın Doğan kimdir? Aydın Doğan’ın sahip olduğu şirketler hangileri?

Doğan Medya Grubu'nun satılması ile Aydın Doğan ve sahip olduğu şirketler de merak konusu oldu. Hürriyet, Fanatik ve Posta gazetelerinin sahibi Aydın Doğan kimdir? İşte Hayat hikayesi ve sahip olduğu şirketler...

1936 yılında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde dünyaya gelen Aydın Doğan lastik, bisiklet, radyo, ticari araç, iş ve inşaat makineleri tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik bir çok meslek dalı ile uğraşmıştır. Merak edilen Aydın Doğan kimdir, Aydın Doğan hangi şirketlerin sahibi sorularının yanıtları haberimizde.

AYDIN DOĞAN KİMDİR?

Çocukluğu Gümüşhane’de geçen Aydın Doğan 15 Nisan 1936 yılında doğdu. Lise öğrenimini Erzincan’da tamamlayan Doğan üniversite eğitimine, daha sonra Marmara Üniversitesi olan İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde devam etti. Aydın Doğan evli ve dört çocuk babası, altı torun sahibidir.

1958 yılında kendi şirketini kuran Doğan, ilk yıllarında lastik, bisiklet, radyo, ticari araç, iş ve inşaat makineleri tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik yaptı. 1970 yılına kadar da zahirecilik ve ecza depoculuğu ile uğraştı, 1974’ten sonra da İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği’nden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 1977 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası vergi rekortmenleri arasında olup 1979 yılında Milliyet gazetesini satın alarak medya sektörüne girmiş, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı olmuştur. Yine 1998’de ise Tokyo’da yapılan Dünya Yayıncılık Birliği toplantısında Türkiye’den, seçimle ilk kez Yönetim Kurulu üyeliği’ne seçilen kişi oldu. 1999 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet madalyası ile ödüllendirildi ve aynı yıl Girne Amerikan Üniversitesi’nden ve 2000 yılında da Ege Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı aldı. 2004 yılında Dünya Gazeteler Birliği (World Association of Newspapers -WAN) toplantısında seçimle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na getirilen ilk Türk oldu.

1996 yılında Aydın Doğan Vakfı’nı kurarak, kültür, eğitim, sosyal alanlarda yapmakta olduğu hizmetlerini bir çatı altına topladı. Kendisini ve aile fertlerinin ismini taşıyan sekiz okul yaptırdı. Vakıf her yıl dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nı düzenliyor, Genç İletişimciler Yarışması ile de iletişim öğrenimi görenlere destek veriyor. Ayrıca verdiği Aydın Doğan Ödülü’yle edebiyattan müziğe, mimarlıktan sosyal bilimlere kadar çeşitli kültür ve sanat alanlarına da destek oluyor.

SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLER

Kurduğu Doğan Medya Grubu ile, Meydan, Gözcü, Son Çağrı, Posta, Hürriyet, Radikal, Fanatik, Referans ve Hürriyet Daily News gazetelerini; ayrıca Kanal D, CNN Türk’ün de içinde bulunduğu 21 televizyon kanalını bünyesine kattı. Yine bunların yanı sıra Petrol Ofisi şirketini de holding bünyesine katmıştır. 1998 yılında medyada daha yetenekli elemanlar yetiştirebilmek için Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesini açtı. Medya Holding bünyesinde de 50’nin üzerinde şirketin sahibidir.

Gazete:

1979-1998: Milliyet (Ercüment Karacan’dan satın aldı, Korkmaz Yiğit’e sattı.)

1990-2001: Meydan

1994-2018: Hürriyet (Erol Aksoy’dan satın aldı.)

1995-2018: Posta

1995-2018: Fanatik

1996-2007: Gözcü

1996-2016: Radikal

1998-2011: Milliyet (Korkmaz Yiğit’ten satın aldı, Yıldırım Demirören’e sattı.)

2008-2011: Vatan (Yıldırım Demirören’e sattı.)

Televizyon:

1994-2018: Kanal D (Ayhan Şahenk’ten satın aldı.)

1996-2018: Euro D

1999-2018: CNN Türk

2005-2011: Star TV (TMSF’den satın aldı, Ferit Şahenk’e sattı.)

2008-2012: TNT (Ted Turner ile ortak yapmıştır.)

2008-2018: Cartoon Network (Ted Turner ile ortak yapmaktadır.)

2011-2018: NBA TV (Ferit Şahenk’ten satın aldı.) (Ted Turner ile ortak yapmaktadır.)

2012-2018: Teve2

Haber ajansı:

1999-2018: Doğan Haber Ajansı

Dijital platform

2007-2018: D-Smart

2007- 2014: D-Smart Avrupa

Aydın Doğan, Forbes Türkiye’nin 2017’de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 800 milyon dolarlık servetiyle 38. sırada yer almaktadır.